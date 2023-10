Roma: Mou firma per un’altra big, via a fine anno

Saranno gli ultimi mesi di Josè Mourinho sulla panchina della Roma. Le voci si fanno sempre più insistenti: sarà addio, firma per una big d’Europa

L’allenatore portoghese ha riportato la compagine giallorossa a vincere un trofeo a livello internazionale, ma in campionato il percorso è sempre stato ambiguo vivendo periodi alternativi tra alti e bassi. Ora al termine della stagione Mou potrebbe fare le valigie volando via dalla Capitale dopo stagioni frenetiche ed interessanti sotto ogni profilo.

L’allenatore portoghese continua così ad essere concentrato sulla Roma dando il tutto per tutto in questi mesi. Poi ci sarà la separazione a fine anno: le indiscrezioni parlano così di un addio già nell’aria da tempo. La storia d’amore finirà per aprire un nuovo ciclo con una guida tecnica di profilo internazionale per cercare di trionfare di nuovo con lo Scudetto. Il futuro di Mou si fa sempre più interessante con una nuova indiscrezione proveniente in queste ore dalla Spagna: un ritorno a casa suggestivo per lo Special One.

Roma, dalla Spagna voci sempre più frequenti: il futuro

La verità si conoscerà fino in fondo nei prossimi mesi, ma la cosa che sembra ormai certa è l’addio dell’allenatore portoghese. Un modo per scoprire nuovi orizzonti con la Roma vogliosa di arrivare sempre più in alto: ecco la verità emersa a galla.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, le voci dalla Spagna sul futuro di Mourinho si fano sempre più frequenti. Il Mundo Deportivo, per esempio, ha parlato di un possibile ritorno al Real Madrid dello Special One dopo l’addio di Carlo Ancelotti, promesso sposo della Nazionale brasiliana. I tifosi blancos sarebbero contenti nel rivederlo: un profilo adattoper gestire i campioni all’interno della rosa del Real. Un carisma fuori dal comun che farebbe nuovamente bene con Florentino Perez per sperare di tornare a vincere in Spagna e in Champions League.

Pochi giorni fa lo stesso Mou ha fatto intendere anche che nel suo futuro potrebbe esserci anche l’Arabia Saudita: Al-Ahli e Al-Ittihad continuano a fargli la corte per strappare definitivamente l’allenatore portoghese. I sauditi gli hanno offerto subito 96 milioni netti, rifiutati in estate: ora lo stipendio potrebbe essere sempre più alto con la proposta pazza di 50 milioni a stagione per convincerlo di accettare già a giugno. Per lui saranno gli ultimi mesi