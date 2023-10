Colpo di scena Felipe Anderson: destinazione a sorpresa

Addio sempre più vicino per Felipe Anderson dopo il nuovo triennio alla Lazio: ecco dove potrebbe trasferirsi

Si sono amati, lasciati, ritrovati e probabilmente si lasceranno ancora. Definitivamente. La Lazio continua a sperare di non dover dire addio a Felipe Anderson, ma intanto non è stato trovato nessun accordo affinché il trentenne possa restare anche dopo giugno, quando scadrà il suo contratto. Da gennaio l’attaccante brasiliano avrà la possibilità di accordarsi con qualsiasi altro club, a meno che i biancocelesti non trovino prima la soluzione giusta. Ossia un accordo per il rinnovo.

In realtà è probabile che sia il calciatore stesso ad aver voglia di esplorare altri orizzonti come già successe nel 2018, quando si unì al West Ham. Ciò che per adesso non si conosce sono le possibili destinazioni del sudamericano, anche se in queste ore ne è emersa una a dir poco clamorosa.

La bomba arriva dalla Spagna: secondo fichajes.net, l’esterno d’attacco dei laziali interesserebbe principalmente a due società. Il classe ’93 quindi potrebbe approdare per la prima volta in Liga, qualora non dovesse rinnovare con la società di Claudio Lotito. Si parla del Valencia, ma non solo…

Addio Felipe Anderson: nuova squadra shock

Secondo le ultimissime di mercato infatti, Felipe Anderson sarebbe finito nel mirino del Betis. Sicuramente sia sivigliani che valenzani attenderebbero la fine della stagione con l’intento di ottenere le prestazioni del brasiliano senza dover aggiungere i costi del cartellino.

Secondo quanto riportato, non ci sarebbe ancora nulla di certo e non è escluso che alla fine il numero 7 della Lazio non firmi e non resti ancora a Roma. Così non dovesse essere. però, sembrerebbe che in vantaggio su tutti ci sia proprio il Betis.

Il tutto potrebbe dipendere anche dalla posizione finale che otterranno in Liga i biancoverdi, visto che sicuramente al nazionale brasiliano non dispiacerebbe giocare ancora in Europa. Al momento non mancherebbe nulla ai Verdiblancos per centrare la quarta qualificazione in Europa League consecutiva.

Dal canto suo, l’idolo dei tifosi della Lazio non sembra proprio soffrire dell’incertezza del suo futuro. Il brasiliano, anzi, ha anche trovato da poco il primo gol stagionale segnato nella vittoria contro il Sassuolo. Il trentenne ha però anche già fornito ben 4 assist tutti in Serie A mentre nelle due gare europee fin ora giocate non ha prodotto bonus. Nelle prossime settimane se ne saprà di più sul suo futuro.