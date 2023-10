Il Milan si prende l’erede di Theo Hernandez: battute tutte le concorrenti

La società rossonera è pronta a mettere la freccia per un grande colpo sulla corsia mancina: la concorrenza rimarrà a bocca asciutta

È chiaro che in casa Milan uno dei temi destinato a rimanere caldo ancora a lungo è rappresentato dal calciomercato. In estate Moncada e Furlani hanno letteralmente dato spettacolo, ribaltando come un calzino la rosa a disposizione di mister Pioli. Ed i risultati, con il conseguente passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3 si sono visti tutti.

L’intuizione di scommettere su Pulisic, vero trascinatore del ‘Diavolo’ in questi due mesi e mezzo. Ma non solo. Da Loftus-Cheek a Reijnders passando per il giovane Pellegrino: la strategia dei vertici di Via Aldo Rossi è molto chiara. Il Milan vuole tornare a competere ad alti livelli, puntando su un mix di calciatori giovani ed esperti: e in vista di gennaio la musica non cambierà di certo. Per le prime settimane del 2024 pare certo che i rossoneri possano tornare a ripensare alla firma di un grande centravanti.

Il 37enne Giroud non può giocarle tutte e a parte i recenti due gol, Okafor predilige giocare sulla fascia. E Jovic? Il serbo è stato una delusione totale, un ‘ripiego’ forzato vista la trattativa con Taremi saltata inaspettatamente nelle ultime ore di agosto. Ma uno dei punti fondamentali per il mese di gennaio potrebbe essere rappresentato dalla firma di un nuovo terzino.

Vice Theo, ci siamo: ecco la scelta del Milan

Il giovane Bartesaghi ha bisogno di crescere e fare esperienza: al momento non può essere il vice di Theo Hernandez. Le prestazioni della freccia transalpina sono di un altro livello, ecco perchè è già pronto un nome di grande talento per la gioia dei tifosi milanisti.

Occhi in Argentina dove in casa Boca Juniors il Milan ha puntato i fari già da diversi mesi, per uno dei terzini più chiacchierati e ambiti dalle big europee. Si tratta di Valentin Barco, 19enne argentino in scadenza il 31 dicembre 2024 con il Boca. Il club di Via Aldo Rossi sembrerebbe poter chiudere subito ogni discorso, bruciando la concorrenza di grandi società.

Atletico Madrid e soprattutto Manchester City hanno pensato al gioiello sudamericano che quest’anno ha già messo a segno 3 assist e 1 gol in 26 presenze complessive. Uno scenario già per l’inverno visto che i rossoneri hanno a disposizione uno slot extracomunitario e potrebbero riempirlo proprio con la firma del talento del Boca Juniors. Staremo a vedere come andrà a finire: intanto Pep Guardiola e il ‘Cholo’ Simeone sembrano destinati a dover orientare le proprie attenzioni altrove.