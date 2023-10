Insigne in Serie A a gennaio, accordo sulla formula: sgarbo a Sarri

Tra i talenti che maggiormente mancano in Serie A, anche per il personaggio che è, non si può non annoverare Lorenzo Insigne. Per il suo ritorno in Italia, in tal senso, arriva una svolta relativa alla formula. Oltre ad uno sgarbo a Maurizio Sarri, che tanto lo avrebbe voluto nella sua Lazio.

L’addio al Napoli, dopo anni trascorsi a portare in giro per il mondo la maglia azzurro con tanto di fascia di capitano, non è stato facile per il talento di Frattamaggiore. In Canada, però, in maniera anche sorprendente, le cose non sono andate per il verso giusto, dal momento che ha fatto fatica ad inserirsi in un ambiente molto diverso rispetto a quello a cui era abituato in Italia. Per questo motivo, come è noto, da tempo sta provando a tornare in Serie A ed ora da questo punto di vista arriva una svolta importante. C’è l’intesa su una formula a sorpresa e sta per concretizzarsi uno sgarbo a Maurizio Sarri. Il suo ex allenatore ai tempi del Napoli lo avrebbe voluto alla Lazio, ma dovrà rinunciare a questo suo desiderio a quanto pare.

L’ex Napoli è pronto a tornare in Serie A

Non è certamente stato dimenticato, né dai tifosi del Napoli né da quelli rivali, Lorenzo Insigne, che ha fatto grandi cose sia con gli azzurri che in Nazionale. Per questo la notizia di un suo ritorno in Italia sta accendendo il mercato in queste ore.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, la Roma è interessata al calciatore. I giallorossi di José Mourinho vogliono beffare la Lazio e stanno lavorando ad una formula interessante: il prestito con diritto di riscatto. L’ostacolo, al momento, è rappresentato dall’ingaggio pari a 7.5 milioni che percepisce Insigne in Canada. Ma un accordo si potrebbe trovare con uno sforzo da entrambe le parti.

Insigne alla Roma, niente Lazio per lui

Con la maglia del Toronto, praticamente in una stagione e mezza, ha totalizzato 32 partite e messo a segno 11 gol. Un bottino certamente al di sotto delle aspettative, ma c’è da tener conto che il rendimento della squadra è stato a dir poco deficitario. A 32 anni di età, potrebbe ancora dire la sua e lavorare con un tecnico come Mourinho potrebbe essere a dir poco stimolante. Lorenzo Insigne ci pensa.