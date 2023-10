Addio campione del Mondo: l’Inter deve arrendersi

L’Inter si trova costretta a rinunciare a un campione del mondo del 2022, a causa del crescente interesse delle big della Liga per il giocatore

Sembra proprio che non sarà possibile trovare alcun accordo, e che la destinazione di uno dei protagonisti dell’ultimo titolo mondiale dell’Argentina sia destinato altrove. L’Inter, da quello che sembra, ha fatto il possibile per sondare ogni possibilità, ma è troppo forte l’interesse da parte di due delle principali squadre del campionato spagnolo. Barcellona e Atletico Madrid sarebbero pronte a fare un’offerta che i nerazzurri difficilmente proveranno a pareggiare.

L’operazione di mercato per gennaio era vista con grande interesse da Marotta e dal suo staff, perché avrebbe permesso di aggiungere alla rosa della prossima stagione un giocatore di grande talento. L’Inter lo aveva già seguito la scorsa estate, sperando di strappare un prezzo di favore al suo club, sfruttando il contratto in scadenza a giugno 2024. Non c’è stato verso, però, dato che l’attuale squadra dell’argentino, il Betis, ancora spera di riuscire a trovare un accordo per il rinnovo.

Stiamo parlando di Guido Rodriguez, centrocampista classe 1994 che in questi anni si è messo in mostra come uno dei migliori mediani della Liga spagnola. Giocatore preziosissimo a livello tattico nella squadra andalusa, vera rivelazione delle ultime annate in Spagna, è da tempo accostato a club di più alto profilo.

L’Inter aveva sperato di poterlo aggiungere alla propria rosa, ma l’ex River pare ora destinato a restare nel paese iberico.

Niente Guido Rodriguez per l’Inter: cambiano i piani di Marotta

Il centrocampista del Betis sarebbe servito a rinforzare la linea mediana, dove in estate è stato mancato il colpo Samardzic, mentre Mkhitaryan va in scadenza e Asllani non ha ancora del tutto convinto. Il centrocampo nerazzurro è chiaramente tra i migliori in circolazione in Europa, ma Marotta studia già il futuro, e in quest’ottica Rodriguez sarebbe potuto essere un innesto prezioso per qualità ed esperienza.

Secondo il portale ‘Fichajes.net’, però, l’interesse di Barcellona e Atletico Madrid per lui sarebbe molto forte. A livello economico, le due società iberiche sono sicuramente un passo avanti rispetto ai nerazzurri, per cui se Guido Rodriguez non dovesse rinnovare col Betis opterà per restare in Spagna, trasferendosi in una di queste due squadre. Un situazione che taglia fuori il club allenato da Simone Inzaghi, che a questo punto dovrà valutare altri obiettivi.