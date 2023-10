Giuntoli alla Marotta: scippo e colpo a zero

Il calciomercato della Juventus è pronto a decollare con un grande colpo a parametro zero: Giuntoli lascia l’Inter ferma al palo

Un cammino tortuoso quello vissuto dalla Juventus di Massimiliano Allegri in queste prime settimane della nuova stagione. La ‘Vecchia Signora’, per quel che riguarda il campo, ha lanciato segnali perlopiù positivi che la vedono comunque molto vicina alla vetta in Serie A.

E quest’anno, senza la possibilità di giocare le competizioni europee, le chances di vedere la Juve arrivare fino in fondo in campionato sembrano comunque molto elevate.

La società torinese deve tuttavia fare i conti con alcune questioni assai spinose che rischiano di modificare e compromettere le prossime scelte in sede di calciomercato. Un tema sempre caldo per la Juventus che ha mosso pochissime pedine in entrata, durante la scorsa sessione estiva. Adesso, in vista di gennaio, la caccia ad un nuovo centrocampista di peso sarà certamente la priorità di Cristiano Giuntoli.

Il direttore sportivo è chiamato a rimpolpare un reparto che perderà a lungo sia Paul Pogba che Nicolò Fagioli. Il primo, risultato positivo al testosterone nei controlli antidoping post Udinese-Juventus per il quale si continua a vociferare di una potenziale rescissione contrattuale.

Dall’altro lato il giovane talento si cui Allegri aveva intenzione di puntare tantissimo per il futuro. Il caso riguardante le scommesse su siti illegali, che ha visto al centro di tutto proprio Fagioli, porterà ad una squalifica consistente almeno per il resto della stagione nonostante il patteggiamento.

Juve, che affare: Marotta ko, firma gratis

I piani della ‘Vecchia Signora’ riguarderanno sì gennaio ma anche l’estate 2024, palcoscenico nel quale Giuntoli pare intenzionato a scatenarsi. Magari a spese dei grandi rivali dell’Inter, con un vero e proprio affare che potrebbe decollare in stile Marotta e ai danni dell’amministratore delegato nerazzurro.

La Juventus sembrerebbe fortemente intenzionata a darsi da fare per la firma a parametro zero dal 1 luglio 2024 di Wilfred Ndidi. Il 26enne di Lagos è in scadenza con il Leicester, con cui sta vivendo una stagione complessa in Championship. Niente rinnovo per l’atleta nigeriano che è da tempo tra le priorità dell’Inter per sistemare il centrocampo l’anno prossimo.

In tal senso Giuntoli, imitando il consueto modus operandi di Marotta, potrebbe muoversi con largo anticipo ‘bloccando’ l’arrivo del classe ’96 al termine dell’attuale stagione. Un ruolo sicuramente da protagonista per Ndidi nella mediana bianconera: le sue doti sono il dinamismo ma anche un’ottima tecnica individuale che quest’anno gli hanno permesso di segnare 3 reti con 4 assist vincenti in 14 presenze complessive con ‘Foxes’.