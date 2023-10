Svolta Roma, arriva il portiere Campione d’Europa: affare a costo zero

Clamorosa svolta in casa Roma, arriva il portiere campione d’europa: ecco tutti i dettagli

L’ex attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, sta facendo sognare i tifosi della Roma. ‘Big Rom’, messosi definitivamente alle spalle l’infortunio che ne ha condizionato il rendimento nella passata stagione, in maglia giallorossa è tornato a fare quello che ha quasi sempre fatto in tutta la sua carriera: i gol.

Finora sono, infatti, 7 i centri, di cui 2 in Europa League, in 8 apparizioni complessive per il gigante belga che si trova a meraviglia con Andrea Belotti. A giovarsi della loro intesa è anche l’ex granata che, dopo un periodo di appannamento e con le polveri bagnate, ha ritrovato la via del gol: 3 centri in campionato e 2 in Europa League, conditi da 2 assist, in 9 presenze totali per il ‘Gallo’.

Dunque, José Mourinho ha sistemato l’attacco che, non dimentichiamolo, è esaltato dal talento della ‘Joya’ Dybala, attualmente fermo ai box per infortunio ma che potrebbe tornare a disposizione dello ‘Special One’ per il big match, a ‘San Siro’, in calendario il 19 ottobre, contro l’Inter.

Semmai, è la fase difensiva che continua a regalare grattacapi al tecnico giallorosso per le sbavature dei singoli che, specie nei primi match di campionato, sono costate punti preziosi tanto che il club capitolino langue a metà classifica, lontano da quella zona Champions League che è l’obiettivo stagionale.

Svolta Roma, potrebbe arrivare Andrij Lunin: affare a costo zero

In particolare, è l’estremo difensore Rui Patricio il bersaglio delle critiche della stampa e dei tifosi, che sui social ne invocano l’addio per i suoi continui errori che tolgono sicurezza al reparto arretrato.

Del resto, di Rui Patricio è difficile ricordare parate decisive anche perché è un portiere vecchia maniera, poco coraggioso nelle uscite, poco abile coi piedi ma soprattutto, ed è l’aspetto che più preoccupa l’ambiente giallorosso, per nulla reattivo ed esplosivo nelle gambe tanto da sembrare spesso di essere in ritardo e senza forza nelle gambe per tuffarsi a protezione della porta. Evidentemente cominciano a farsi sentire le 35 primavere sul groppone.

Ecco perché a giugno, alla scadenza del contratto in essere, Rui Patricio con molta probabilità farà le valigie, con la dirigenza giallorossa che ha già individuato il suo erede. Non uno qualsiasi ma nientemeno che un campione d’Europa.

Infatti, la Roma ha messo nel mirino Andrij Lunin, giovane e promettente portiere del Real Madrid – con la cui camiseta blanca ha conquistato nel 2022 la Champions League, anche se non da protagonista – che andrà in scadenza il prossimo giugno. Insomma, una ventata di gioventù per blindare una porta giallorossa fin troppo facilmente perforabile a costo zero.