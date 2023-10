Cessione Inter, accelerata improvvisa: c’è l’annuncio ufficiale

Cessione Inter, la questione continua ad essere centrale e molto dibattuta. In tal senso la trattativa per il passaggio di proprietà subisce una accelerata improvvisa dal momento che c’è un annuncio ufficiale che cambia le carte in tavola. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo e come si sta evolvendo il tutto.

Come è noto, il futuro del club nerazzurro continua ad essere, da diverso tempo a questa parte, avvolto da nuvole ed incertezza. A prescindere dal legame di Zhang con questa realtà, infatti, è un dato di fatto che finanziariamente si tratta di un periodo molto delicato per il gruppo Suning. Si avvicina, infatti, in maniera minacciosa e preoccupante la scadenza del prestito Oaktree, prevista per maggio 2024, e la proprietà nerazzurra è ad un bivio. O riesce a rifinanziare il prestito oppure deve vendere il club. In tal senso, però, proprio per la cessione di questa società arriva una accelerata improvvisa, con tanto di annuncio ufficiale che cambia in maniera importante gli scenari.

Cessione Inter, svolta improvvisa per il cambio di proprietà

Allo stato attuale, dunque, tutto lascia presagire che nei prossimi mesi Zhang cederà l’Inter. Allo stato attuale delle cose, però, le informazioni relative a reali trattative sono poche e non tutte pienamente convincenti. Anzi. Sfumata anche, in tal senso, la notizia relativa anche all’interesse di Al-Thani.

Il noto imprenditore Zilliacus, tifoso dell’Inter e da tempo accostato al club in questione, ha però, attraverso una intervista che sa tanto di annuncio ufficiale, dato una importante accelerata a questi discorsi. Anche lui tra i papabili, ha svelato che ci sono dei fondi interessati all’acquisto dei nerazzurri. E che, per giunta, avrebbero fatto anche già pervenire delle offerte a Zhang.

Zilliacus: “Tre fondi interessati all’Inter”

Da tempo il nome di Zilliacus, per i suoi messaggi sui social e per le sue interviste, è accostato alla realtà nerazzurra. Intervistato dal quotidiano Helsingin Sanomat, stavolta l’imprenditore finlandese ha svelato qualcosa in via ufficiale che non era trapelato. Almeno non in questi termini. Oltre, ovviamente, a rinnovare la propria richiesta ad Al-Thani di metter su una partnership per acquistare l’Inter. A quanto pare, però, la concorrenza è a dir poco importante dal momento che sarebbe tre i fondi interessati all’acquisizione del club nerazzurro. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.