Greta Rossetti provoca: scollatura vertiginosa

Greta Rossetti ha un profilo Instagram seguito da quasi 200mila follower che possono ammirare le sue esibizioni artistiche espresse sotto forma di video e diapositive fotografiche inerenti alla sua persona

Greta Rossetti è conosciuta per essere un’influencer motivo d’orgoglio per tutta la provincia di Milano. Un’artista ascesa alla notorietà per la ragione più assurda, un gossip che la dipingeva quale consorte del tronista Eugenio Colombo, nulla di più svilente per le sue opere.

Ad inizio estate dell’anno corrente, la sua figura viene selezionata come partecipe al talent show Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Sul set di questo spettacolo incontra Mirko Brunetti che, pur di divenire suo compagno, lascia l’allora fidanzata Perla Vatiero.

Rossetti nasce il giorno dopo l’anniversario della congiura delle polveri nel 1998, a Melzo che è una località conosciutissima in tutta Italia per il suo cinema multisala all’avanguardia. Oltre ad essere conosciuta sul piccolo schermo, in tempi recenti ha iniziato a destreggiarsi anche in ambito culinario, si è cimentata nell’ardua ricetta dei canestrelli al ragù, e nel settore della contabilità.

Greta ha pure condotto diverse puntate di svariate trasmissioni televisive sull’emittente Sportitalia. La sua impresa più mirabolante rimane, come detto in precedenza, la sua partecipazione a Temptation Island nel corso di quest’anno solare. Sin dalle battute iniziali, Brunetti pare coltivare particolare simpatia per lei arrivando a compiere il commovente gesto di prestarle persino la propria felpa.

Con il passare del tempo, Brunetti pare essere via via più spensierato e vicino alla Rossetti, dando l’idea che quest’ultima gli abbia palesato la volontà di dormire assieme. Contemporaneamente, la di lui compagna Vatiero si avvicina ad Igor (omonimo del personaggio di Frankenstein Junior) ‘indispettendo’ Brunetti che si sfoga (verbalmente, sia chiaro!) con Rossetti.

La grande ribalta e il finale inaspettato a sorpresa

La situazione precipita nel momento in cui Brunetti, all’interno della locazione denominata ‘pinnettu’, scorge parecchi filmati di Vatiero che danza a ridosso di Igor per poi successivamente entrarvi assieme in camera da letto. Brunetti per tanto ritiene opportuno domandare il falò anticipato. Qui la coppia giunge alla dissoluzione del tag team, rimproverandosi le vicendevoli mancanze.

L’atteggiamento tenuto da Vatiero non desta più alcuna perplessità in Brunetti che si rende conto di non provare più alcun sentimento nei suoi confronti. I due prendono di comune accordo la decisione di dividersi. Brunetti abbandona Temptation Island con Rossetti, frattanto Vatiero fa altrettanto con Igor.

L’evidente lieto fine di questa intricata vicenda è ravvisabile da questo post Instagram di Rossetti in cui l’artista esterna tutta la propria felicità e spensieratezza finalmente conseguite. Una vertigine di gioia che lascia contenti anche tutti noi spettatori, figuriamoci l’euforia che devono provare i diretti interessati.