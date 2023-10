Tifosi increduli, preferisce un club meno importante della Juve

Un obiettivo bianconero può sfumare già a gennaio. Il giocatore in uscita sta valutando le opzioni, ora la Juventus rischia grosso

Dopo i rumour delle ultime ore, la Juventus sembrerebbe essere una delle squadre favorite per l’acquisto di un talento in uscita dalla Premier. Il giocatore non è nei più nei piani del Manchester United, e alcune squadre europee lo stanno cercando per accoglierlo in squadra.

Nonostante l’interessamento di Giuntoli, il giocatore sembra aver preso delle decisioni diverse. C’è una nuova opzione che può deludere i tifosi bianconeri a gennaio, con una destinazione inaspettata.

Jadon Sancho, dopo le recenti vicende con il Manchester United e le dichiarazioni di Ten Hag, è pronto a lasciare l’Old Trafford e trovare nuove mete dove giocare. Tra queste, la Juventus sembra essere una delle più probabili, anche se manca ancora un’offerta ufficiale. Il club inglese è disposto anche a pagare metà dell’ingaggio del giocatore per darlo via a gennaio, e i bianconeri possono approfittarne per portare un ottimo giocatore nella rosa.

L’altra contendente per Sancho, però, sembra la meta preferita del talento cresciuto nel City.

Juve: Sancho può sfumare. Ecco chi lo vuole

L’interesse della Juve sembra essere poco per Jadon Sancho, che sta valutando le varie opzioni per andare via dal Manchester United nella prossima finestra di mercato. L’altra squadra interessata potrebbe formulare un’offerta ufficiale al club inglese per quello che sarebbe un vero e proprio ritorno di clamoroso. Il club, infatti, è il Borussia Dortmund.

L’ex club di Sancho sarebbe interessato a ingaggiare di nuovo l’ala classe 2000 per portarlo di nuovo in Bundesliga e puntare alto in questa stagione. Il Borussia è la squadra in cui Sancho ha giocato più partite da professionista, con ben 137 partite e momenti indimenticabili per i tifosi.

Tra i fatti di settembre, quando Sancho venne bandito dal centro sportivo dello United, e il poco impiego in questo inizio di stagione, la volontà di partire del giocatore è più che comprensibile. La nuova destinazione, però, ha spiazzato tutte le squadre europee interessate. Ora il ritorno in Bundesliga sembra vicino, con una cifra intorno ai 30 milioni di euro sul piatto.

L’ingaggio ridotto potrebbe facilitare la trattativa, che potrebbe anche seguire la formula del prestito con obbligo di riscatto. Restano da vedere i futuri movimenti della Juventus, con Giuntoli che potrebbe formulare un’offerta a gennaio e superare la concorrenza.