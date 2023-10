Subito in prestito, Giuntoli lo rivuole alla Juve: è il primo della lista

La Juventus di Massimiliano Allegri pensa al futuro e – d’accordo con Giuntoli – monitora dove intervenire sul calciomercato.

E’ terminata ormai la sosta per le Nazionali e si lavora per il rientro in campo in Serie A. La Juve di Max Allegri deve fare i conti con nuovi importanti problemi e per il tecnico non sarà semplice. Se da un lato la classifica regala ottimismo (i bianconeri sono terzi dietro a Inter e Juventus) le notizie extra calcistiche complicano e non poco le cose.

Prima la sospensione per doping per Paul Pogba, con il francese che ha chiuso praticamente la sua avventura in bianconero e forse la sua carriera. Poi negli ultimi giorni la vicenda scommesse, uno scandalo che si sta allargando a macchia d’olio sul calcio italiano e che vede tra i protagonisti anche Nicolò Fagioli.

Il giovane talento bianconero ha patteggiato e – visto i sette mesi di squalifica – Fagioli resterà fermo fino a fine stagione. Appare quindi scontato che la Juve sia costretta a tornare immediatamente sul mercato.

Mancano un paio di mesi al calciomercato di gennaio, ma Giuntoli è già al lavoro, sta sondando il mercato a caccia delle opzioni più intriganti.

La Juve risparmia un importante tesoretto dal contratto di Paul Pogba e parte di questo tesoretto potrebbe essere reinvestito sul mercato. Tante idee e Giuntoli pensa anche ad una vecchia conoscenza del calcio italiano, una sua vecchia conoscenza.

Juve, Giuntoli pensa all’ex Napoli

Il club bianconero pensa al centrocampista spagnolo del Psg Fabian Ruiz. Giuntoli – con l’ausilio di Ancelotti – portò il calciatore a Napoli diversi anni fa e ora vorrebbe rivederlo in bianconero.

Fabian Ruiz non è un titolare nella squadra di Luis Enrique, anzi eccetto per pochi spezzoni gioca davvero sempre meno. La Juve sta valutando come affondare e valuta l’acquisto del calciatore: l’idea è proporre un prestito con diritto di riscatto, e poi deciderà a fine stagione se riscattarlo. Fabian ha un ingaggio importante e la società vorrebbe cautelarsi prima di chiudere totalmente l’affare. C’è una lista di nomi per il centrocampo, ma Fabian sembra aver sbaragliato la concorrenza.

Giuntoli ha una lista di nomi nel mirino, piacciono molto Khephren Thuram del Nizza e Samardzic dell’Udinese ma rappresentano tutti investimenti molto alti. Fare un colpo del genere a gennaio è sicuramente un investimento molto oneroso e per questo la Juve predilige acquisti in prestito e in prima fila ci sono appunto Fabian Ruiz e il danese Hojbjerg del Tottenham, anch’egli in uscita e pallino dell’ex dirigente del Napoli. Manca abbastanza a gennaio, ma la Juve studia il colpo.