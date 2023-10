Elena illegale a bordo piscina: fisico pazzesco

Il post della dolce e bella Elena pubblicato sui social ha affascinato tutti: i follower non vedevano l’ora di vederla all’opera

Lo scatto pubblicato dalla bella Elena ha lasciato tutti senza parole. In passato avevamo già parlato di come grazie ad una sola foto sia stata capace di spezzare il fiato dei follower. Ebbene, a distanza di qualche mese si può notare con piacere come le cose non siano affatto cambiate.

È bene fare qualche cenno sulla carriera di una meraviglia ancora poco nota dal punto di vista personale. Da qualche tempo Elena Levaggi si è completamente dedicata alla conquista del web. Grazie ad un bacino di utenza sempre più vicino ai 30.000 follower, i suoi post stanno finalmente acquisendo sempre più notorietà e rilevanza. Questo, ovviamente, sempre grazie al suo fisico a dir poco meraviglioso.

Come si può agevolmente notare dai contenuti che pubblica, la bella Elena è una bodybuilder professionista. Dalla sua biografia si può evincere anche un palmares di tutto rispetto, grazie ai suoi tre titoli italiani conquistati. Senza contare inoltre il successo riscosso alle due edizioni della Panatta World Cup, una delle manifestazioni sportive più importanti del settore.

Oltre al suo tracciato sportivo sicuramente di tutto rispetto, si può delineare anche una ragazza dai tanti interessi spesso complementari tra loro. Non ama soltanto la palestra infatti, ma si dedica con assoluta passione anche alla pratica dell’arte e della musica. Insomma, si tratta a tutti gli effetti di una personalità decisamente poliedrica.

Elena Levaggi conquista il web

Il “pezzo forte” tuttavia è ovviamente il suo fisico meraviglioso, di cui fa sfoggio in ogni scatto e in qualsiasi condizione. Le decine di migliaia di seguaci arrivate sul suo profilo, con molta probabilità, avranno scoperto della sua esistenza proprio grazie a questo post infuocato:

La posa in piscina è ovviamente una meraviglia, ma con un fisico del genere non potrebbe essere altrimenti. Le sue curve mozzafiato abbondano e occupano tutto il campo visivo della foto, per quanto alle sue spalle il panorama estivo e vacanziero meriti decisamente tante attenzioni. Ma non quanto le sue curve hot, che hanno attirato a sé migliaia di persone. E chissà che questo numero non continui a crescere nel corso del tempo. I suoi fan, che non sono pochi, attenderanno sicuramente con trepidazione altri suoi scatti, altre foto del suo fisico mozzafiato.