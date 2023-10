Ultimora Serie A, sviene in campo: le condizioni

Ancora attimi di paura in Serie A con il giocatore che è svenuto improvvisamente: lo staff l’ha subito soccorso, ecco le sue condizioni

Un momento di totale tensione in Serie A con il giocatore che subito è stato soccorso dopo aver accusato un malore improvviso. Si è toccato la nuca come se avesse subito un colpo: ecco come sta ora. Le condizioni del giocatore, la ricostruzione della dinamica.

Ancora minuti di tensione al termine della sfida di Serie A: il giocatore si è accasciato a terra accusando un malore improvviso. I calciatori si sono subito accorsi della dinamica inaspettata facendo così entrare lo staff medico che l’ha subito soccorso. Ecco come sta, le sue condizioni: la ricostruzione dell’episodio avvenuto pochi minuti fa.

Serie A, momenti di terrore: cos’è successo?

Apprensione totale per il big della Serie A che non si è sentito bene al termine della sfida odierna di campionato. Ecco il retroscena, ma sembra che il peggio sia passato. Ecco tutta la verità di quello che è successo pochi minuti fa.

Un momento vissuto con tanta paura con il centrocampista del Torino, Nikola Vlasic, che è svenuto improvvisamente al termine della sfida contro l’Inter. Per diversi minuti è rimasto a terra facendo arrivare anche il defibrillatore sul terreno di gioco: dopo poco ha ripreso conoscenza uscendo da solo. Si è toccato ripetutamente la nuca, ma al momento sembra tutto passato. Il pronto soccorso dello staff medico è stato decisivo per farlo subito riprendere. Sia i calciatori del Torino che quelli dell’Inter si sono radunati preoccupati per capire quanto stava

Durante la gara contro i nerazzurri, Ivan Juric ha perso il centrale olandese Schuurs: è uscito in lacrime in barella l’ex Ajax. Ora si teme per il peggio: potrebbe esserci la rottura del crociato, ma soltanto gli esami strumentali diranno la verità sul suo grave infortunio. Ancora una brutta notizia per l’allenatore croato che dovrà così fare la conta degli infortunati dopo la gara persa contro l’Inter. Dopo un buon primo tempo, i granata si sono dovuti arrendere alla corazzata guidata da Simone Inzaghi.