Elisabetta Gregoraci provoca: come non l’avete mai vista

Elisabetta Gregoraci si mostra più provocante di sempre via social: la showgirl lascia senza fiato, non l’avete mai vista così

Non solo è uno dei volti più conosciuti ed importanti della nostra televisione e del mondo dello spettacolo italiano in generale, ma Elisabetta Gregoraci è pure una delle donne italiane più belle e sensuali di sempre.

A lungo compagna di Flavio Briatore, cosa che ha accresciuto tantissimo la sua popolarità nel corso degli anni con tanti riflettori puntati su di lei, sin dai suoi esordi in TV la showgirl ha mostrato una bellezza senza pari.

Sul piccolo schermo, la Gregoraci si è sempre fatta apprezzare molto sia per la sua professionalità, sia per la sua bellezza ed il punto più alto è stato certamente la co-conduzione di Destinazione Sanremo al fianco di una pietra miliare della TV come Pippo Baudo.

Con il passare degli anni, però, la bellezza della showgirl si è fatta sempre più importante al pari della sua popolarità ed anche attraverso i social ha iniziato ad ottenere largo consenso.

Via Instagram, la Gregoraci ostenta con orgoglio tutto il suo fascino e la sua sensualità, lasciando spesso e volentieri a bocca aperta i suoi fan. Fan rimasti completamente di sasso di fronte ad uno degli ultimi update della showgirl che ha deciso di essere più provocante che mai.

Elisabetta Gregoraci è ormai diventata parte della nostra vita quotidiana vista la sua presenza fissa sul piccolo schermo da tanti anni e considerato che la sua bellezza si è fatta sempre più importante nel corso del tempo non può dispiacerci. La showgirl è una delle donne italiane più apprezzate di sempre e lo è anche via social dove tramite Instagram sa deliziare i suoi 2 milioni di follower con tanti meravigliosi scatti.

Elisabetta Gregoraci più provocante che mai: i fan restano di sasso

In uno dei suoi ultimi post, però, la Gregoraci ha voluto regalare uno degli scatti più belli e provocanti di sempre ai suoi fan che non hanno potuto fare a meno di restare a bocca aperta davanti a tale visione. La showgirl ha indossato una camicia azzurra sensualissima con cravatta che, pur non essendo aderente al corpo, l’ha resa più provocante che mai, stuzzicando non poco i suoi follower.

Decisamente provocante è anche la cortissima gonna nera indossata che ha lasciato scoperte le sue gambe dalle forme sinuose ed altrettanto sensuali che tanto fanno impazzire i suoi fan. Non è un caso che il post abbia ottenuto un successo ottenendo quasi 15 mila likes in pochissimo tempo, numeri che confermano quanto sia alta la popolarità della showgirl.

Tanti sono stati anche i commenti degli utenti e a lasciare un messaggio non sono stati solo gli uomini, ma anche alcune donne che senza alcuna invidia hanno ammesso quanto la Gregoraci sia meravigliosa, mentre qualcuna ha addirittura fatto sapere di essere innamorata di lei e del suo sorriso. Commenti che certamente faranno piacere la showgirl che ancora una volta fa capire a quelle più giovani di lei che ne devo fare di strada per raggiungere i suoi livelli.