Emily Ratajkowski da bollino rosso: Instagram in tilt

Emily Ratajkowski ha pubblicato uno scatto da bollino rosso: scopriamo insieme il motivo per cui Instagram è andato in tilt

Emily Ratajkowski ha fatto breccia nel cuore del pubblico ormai parecchi anni fa. In un periodo nel quale le influencer di Instagram non erano ancora in grado di macinare i numeri che possiedono ora, lei è sempre stata una mosca bianca. Una sorta di eccezione che confermava la regola del periodo.

Adesso, con l’aumento della concorrenza, nessuna collega si è ancora sognata di spodestarla dal trono che le appartiene da anni. E vorremmo ben vedere, finché continuerà a pubblicare certi post…

Tempo fa la deliziosa supermodella Ratajkowski ha svelato un retroscena davvero clamoroso. Gli uomini che sul pianeta Terra vorrebbero godere della sua dolce compagnia sono numerosi, ma sfortunatamente per tanti di loro è un lusso destinato a pochi eletti. Tuttavia, la diretta interessata ha deciso di facilitare le cose per i più ambiziosi e coraggiosi.

Nel corso di un’intervista ha infatti svelato quali sono le cose che la “colpiscono” maggiormente in un uomo. Come conquistarla dunque? Nell’intervista ha espressamente detto che basta solamente un requisito, per svolgere quantomeno la maggior parte del lavoro che serve per addolcirla.

Ebbene, lei cerca solamente una persona che la possa portare fuori a cena. Un requisito particolarmente banale, ma che a detta sua le farebbe vivere un’esperienza senza pari. Bisognerebbe cercare di capire se una semplice proposta possa essere sufficiente per fare il colpo grosso, ma per il momento ci si può tranquillamente accontentare di continuare ad ammirarla sui social. Sono il luogo in cui si esprime meglio d’altronde.

La bella Ratajkowski colpisce ancora

Il suo account di Instagram è una vera e propria galleria d’arte, con oltre 1.200 post disponibili per la visione. Nelle sue foto non viene lasciato spazio soltanto alla mera provocazione, bensì anche alla moda e alla qualità sopraffina di ogni scatto. Dai colori, passando per le pose e la scelta delle luci. Questa volta però, si può tranquillamente affermare come la provocazione abbia preso il sopravvento.

La Ratajkowski questa volta ha veramente esagerato. Uno scatto dal contenuto infuocato, la cui assenza dei vestiti ci riporta dritti al caldo estivo e insopportabile dei mesi scorsi. Nonostante questa dolce sofferenza, tutti i follower hanno espresso grande felicità nell’aver visto più da vicino i suoi lembi proibiti.