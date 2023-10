Vergogna al Bentegodi: aggredito un membro dello staff di Garcia. Cos’è successo

Episodio molto spiacevole allo stadio Bentegodi durante Verona-Napoli: aggredito un membro dello staff di Garcia in tribuna. La ricostruzione

Una follia senza senso. Violenza verbale e fisica all’interno dello stadio: non solo contro i tifosi del Napoli, ma anche contro i giornalisti e perfino un tesserato, ossia un collaboratore di Garcia, che per il suo lavoro, solitamente, si sistema in tribuna stampa.

Intemperanze allo stadio di Verona, per non dire vera e propria violenza gratuita e cieca: chiaramente la ‘condanna’ arriva puntuale quando si indossa un vessillo azzurro.

Sabato al Bentegodi c’è stato più di un episodio di violenza. Nell’intervallo, i presenti in tribuna stampa, in particolare i giornalisti, sono diventati l’obiettivo di una cinquantina di tifosi del Verona.

Alcuni bicchieri di birra (almeno apparentemente) sono stati lanciati sulle apparecchiature di una tv, ma non solo. Ettore Prota, il match analist di Garcia (l’addetto alla tattica), è stato aggredito.

Danneggiato in modo irreparabile il suo computer. È stato distrutto. Il Napoli ha sporto denuncia alla Procura Federale per segnalare il grave episodio. Partirà un’indagine.

“Siamo esterrefatti. E per fortuna non è accaduto niente di grave. Per l’impegno e il senso di equilibrio degli agenti”, ha spiegato in una nota il questore di Verona, Roberto Massucci.

Il Napoli, invece, non ha voluto commentare l’episodio. La situazione è scappata di mano alle forze dell’ordine dentro lo stadio Bentegodi, dove alcuni violenti hanno potuto aggredire i napoletani senza l’intervento di steward o dei poliziotti. Infatti, dal settore superiore è stato lanciato di tutto e sono stati rotti alcuni computer, smartphone e persino la postazione tv di Dazn.

L’intervento degli steward del Verona è stato blando e tardivo, infatti durante l’intervallo della gara avevano guardato come fossero spettatori al lancio di oggetti. E fuori il Bentegodi le cose sono andate ancora peggio: bombe carta, risse e scontri.

Sono stati emessi decine di Daspo (per la precisione 36) contro gli ultras del Napoli. Un film purtroppo già visto. Gli inquirenti ci fosse un disegno già organizzato per creare il caos a Verona. I gruppi organizzati, si sono divisi nei dintorni della stazione fino ad arrivare da viale Piave e Porta Nuova lanciando fumogeni e bombe carta e cantando cori minacciosi. Alla fine sono stati oltre 600 i tifosi del Napoli identificati, una buona parte degli oltre 300 presenti allo stadio Bentegodi per la partita.