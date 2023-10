Ex Juve al Milan, trasferimento da 30 milioni di euro

Il Milan, per potenziare la propria rosa, ha messo nel mirino un ex Juventus. Per prenderlo, però, serviranno almeno 30 milioni.

Sono diversi i calciatori della Juventus che, dopo aver lasciato Torino nella scorsa estate, sono riusciti a togliersi diverse soddisfazioni in questa prima parte della stagione. Arthur, ad esempio, si è ambientato nel migliore dei modi alla Fiorentina diventando il faro della squadra guidata da Vincenzo Italiano. Ottimo anche il rendimento offerto da un calciatore che ha scelto di trasferirsi in Liguria per rimettersi in gioco e crescere nel migliore dei modi.

Parliamo di Radu Dragusin, tornato al Genoa a luglio dopo l’ottima esperienza vissuta in Serie B conclusa poi con la promozione. Il rumeno sotto la gestione di Alberto Giardino è cresciuto in maniera esponenziale, al punto da ricoprire un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico rossoblù: 9 presenze da titolare (senza mai uscire) condite da un assist e da diverse prestazioni di alto livello. Un ottimo bottino, che lo ha fatto finire nel mirino due top club italiani.

A muoversi, ad esempio, è stato il Milan che tra 8 mesi dirà addio a Mattia Caldara al quale non verrà rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno. I rossoneri da tempo si sono messi alla ricerca di un elemento in grado di fornire un contributo maggiore rispetto all’ex Spezia.

Il preferito, in particolare, risulta essere Martin Vitik dello Sparta Praga, tuttavia la folta concorrenza (ha estimatori in Inghilterra ed in Spagna) ha spinto il management coordinato da Gerry Cardinale a preparare un piano alternativo ed iscriversi alla corsa riguardante Dragusin.

Milan, il rinforzo è un ex Juventus: svelato il prezzo

A svelare l’interesse rossonero nei confronti del classe 2002 è stato il suo agente Florin Manea, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘TvPlay’.

Il procuratore, nell’occasione, ha poi rivelato che Dragusin piace pure all’Inter ma che sarà complicato, per le italiane, riuscire a prenderlo. Il Genoa, infatti, ha intenzione di venderlo soltanto in presenza di un’offerta da almeno 30 milioni. Cifra, questa, che consentirebbe di iscrivere a bilancio una sostanziosa plusvalenza visto che per riscattarlo a titolo definitivo dalla Juventus erano serviti poco più di 5 milioni.

I rossoblù attendono offerte e pregustano un’asta al rialzo. Il Milan, dal canto suo, ci crede e di certo farà più un tentativo per convincere i liguri a cederlo ad un prezzo inferiore. L’imminente blitz della Premier League (confermato dallo stesso Manea) rischia però di stravolgere i piano milanisti.