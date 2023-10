Esonero della big: clamoroso, torna Mazzarri

Walter Mazzarri potrebbe tornare presto in panchina, c’è una meta davvero clamorosa che sembra farsi largo in Serie A

Walter Mazzarri vuole esser ancora protagonista in campionato, l’ultima sua esperienza non è stata memorabile e ha la voglia di un riscatto sportivo che potrebbe arrivare a sorpresa.

Ha allenato tante squadre in Italia, compiendo anche qualche miracolo sportivo di non poco conto. Walter Mazzarri ha raggiunto risultati concreti, soprattutto nella sua prima parte di carriera in Serie A. Lo ricordano con grande affetto i tifosi di Reggina e Sampdoria.

Ha fatto diventare Cavani un centravanti, sfiorato imprese in Champions League e perso un po’ di smalto negli ultimi tempi. Specie l’avventura col Cagliari non si è conclusa in maniera esemplare. Ora ha voglia di tornare, quanto dichiarato fa riflettere per le sorti di una panchina.

Si candida Mazzarri, colpo di scena

Al ‘Corriere dello Sport’, Mazzarri ha ammesso di aver migliorato il suo carattere, a suo dire è diventato anche più simpatico e molto più adattabile. Molti tifosi italiani hanno letto ciò e hanno già ipotizzato quale potrebbe essere la prossima panchina di Mazzarri, puntando così su un ritorno davvero clamoroso in questo momento della stagione. L’ipotesi risale, ed ecco come Mazzarri al posto di Garcia al Napoli diventa un oggetto di discussione.

L’ex tecnico al posto del francese sarebbe un bel colpo di scena, chiaramente il futuro di Garcia non è tutt’oggi saldo e da qui sino alle prossime gare le attenzioni saranno moltiplicate sulla panchina.

Mazzarri ha elogiato Napoli e ADL, per molti questa è sembrata una sorta di candidatura spontanea, ma va registrato come il mister di San Vincenzo abbia comunque sempre apprezzato il calore della piazza, i risultati raggiunti con gli azzurri sono stati evidenti. E del resto, anche la piazza non sarebbe dispiaciuta da un suo ritorno, tutto sommato.

Il suo Napoli si fece riconoscere per un gioco aggressivo ed efficace, il suo tridente era formato da Hamsik, Lavezzi e Cavani che hanno fatto un bel pezzo della storia recente dei partenopei.

Non hanno vinto lo scudetto, ma hanno senza dubbio scritto pagine importanti del club, con Mazzarri come fiero condottiero.

Senza una chance al Napoli, però, molto probabilmente avrebbe delle chance in Serie A. Occhio in particolare a una panchina come quella del Verona, Mazzarri al posto di Baroni potrebbe riportare un po’ di sereno agli scaligeri.