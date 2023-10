Beata gioventù: Xavi lo manda alla Juve

La Juventus può pescare dal Barcellona un ottimo profilo a gennaio. C’è il benestare di Xavi sull’operazione che può accontentare entrambe le parti

Allegri è alla ricerca di rinforzi per continuare a lottare punto a punto con Inter e Milan. Le difficoltà a centrocampo dei bianconeri impongono un intervento nella finestra invernale e il nome caldo viene da Barcellona.

Il Barcellona campione di Spagna in carica non sta convincendo a pieno in questo avvio di stagione in Liga. La squadra di Xavi è al momento al quarto posto e ha perso in casa il “Clasico” contro il Real Madrid.

Una sconfitta per 1-2 che porta la firma di Jude Bellingham, fenomeno inglese dei Blancos e mattatore della serata con una doppietta.

Dal canto loro i blaugrana hanno provato a rispondere con tutto il talento a disposizione, ma per una volta i canterani terribili non sono bastati ad avere la meglio sulla squadra di Ancelotti.

Xavi Hernandez può contare su una serie di ragazzi davvero fantastici, basti considerare che in rampa di lancio ci sono addirittura un 2006 (Guiu) e un 2007 (Yamal).

Il primo è un centravanti di quasi 190 cm che a soli 17 anni e 291 giorni è diventato il più giovane esordiente ad aver segnato per il Barcellona, dopo soli 33 secondi dal suo ingresso in campo con l’Athletic Bilbao.

Il secondo è semplicemente un “mostro” di 16 anni che sta riscrivendo tutta una serie di record di precocità nella Liga spagnola, destinato a diventare uno dei più forti a livello europeo.

Juventus, a gennaio può arrivare Raphinha dal Barcellona: è lui l’alternativa a Berardi

In tutto questo anche la Juventus guarda interessata a quello che succede in Catalogna, non perché ci sia la possibilità di strappare uno dei giovanissimi al Barça, ma perché ci può essere qualche esubero molto interessante.

In particolar modo Xavi ha messo alla porta il brasiliano Raphinha, che dopo essere arrivato dal Leeds non ha convinto a pieno in questo paio di stagioni.

L’esterno verdeoro può fare al caso di Giuntoli e Allegri perché potrebbe andare a ricoprire il ruolo che la scorsa estate era designato per Berardi. Il leader del Sassuolo viene valutato 30 milioni di Carnevali, che non intende fare sconti nemmeno a gennaio.

Su Raphinha, chiuso dall’esplosione di giovanissimi fenomeni come Yamal, si potrebbe ragionare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, lasciando così la parte più sostanziosa del gruzzoletto da spendere per il centrocampista. A gennaio vedremo una Juve molto attiva sul mercato.

