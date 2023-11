Il Newcastle spinge: 50 milioni e addio Juve

La Juventus a fine stagione può dire addio ad un top player. Il Newcastle pronto a chiudere: 50 milioni sul piatto.

Alla sessione invernale del mercato mancano ancora diverse settimane, tuttavia è tornato ad essere rovente il telefono del Football director della Juventus Cristiano Giuntoli.

Il manager, infatti, è al lavoro per individuare i rinforzi più adatti da regalare a Massimiliano Allegri ad inizio gennaio.

Due, in particolare, i colpi previsti: un mediano di qualità ed un elemento di inventiva capace di rendere più imprevedibile la manovra. Giuntoli, al tempo stesso, sta valutando la posizione di alcuni componenti della rosa.

Adrien Rabiot, Wojciech Szczesny e Gleison Bremer viaggiano ad esempio verso il rinnovo di contratto.

Tutti, infatti, hanno espresso il desiderio di rimanere ancora per diverso tempo a Torino ed il dirigente conta di accontentarli e chiudere così le tre pratiche a stretto giro di posta.

Prolungamento in vista pure per Daniele Rugani (in scadenza il 30 giugno 2024). Il difensore, di recente, ha fatto sapere di essere disposto a rinunciare ad una quota sostanziosa del proprio stipendio da 3 milioni netti pur di restare in bianconero.

Le parti sono in contatto costante, probabile che la firma sul biennale concordato arrivi presto.

In corso, inoltre, le interlocuzioni con l’entourage di Dusan Vlahovic legato alla Vecchia Signora fino al 2026.

L’idea è quella di estendere l’attuale accordo di un anno (o addirittura due) e proporre all’ex Fiorentina, autore di 4 reti ed un assist in 8 apparizioni complessive, un adeguamento dell’ingaggio percepito.

Si preannuncia invece ben più complicato trattenere un altro top player juventino, finito nel mirino della Premier League.

Parliamo di Federico Chiesa, il cui futuro è tutto da scrivere. Il contratto dell’attaccante (che fin qui ha totalizzato lo stesso bottino di Vlahovic) terminerà nel 2025 e finora i vari incontri andati in scena tra l’agente Fali Ramadani e la dirigenza bianconera non sono bastati per trovare un principio d’intesa.

Juventus, il Newcastle pronto al blitz per Chiesa: i dettagli

Di questa situazione di stallo vuole approfittare il Newcastle disposto, come riportato da ‘Todofichajes.com’, a mettere sul piatto 50 milioni e regalarlo al tecnico Eddie Howe nella prossima estate.

Una cifra che di certo farà riflettere lo stato maggiore della Juventus, che nel giro di qualche mese dovrà decidere se accontentare le richieste economiche di Chiesa (che ora guadagna 5 milioni netti all’anno) e puntare così forte su di lui. L’alternativa consis cederlo ed utilizzare il ricavato per prendere un altro attaccante. Work in progress. Qualsiasi scenario, al momento, risulta possibile.