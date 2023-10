Chiesa è l’erede: 60 milioni per la Juventus

La Juventus sta già lavorando al calciomercato della prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda le uscite. Il protagonista è Chiesa

Federico Chiesa è stato senza ombra di dubbio uno dei migliori della Juventus in questa prima parte di stagione, grazie alle quattro reti realizzate nelle prime sette giornate di campionato.

Va detto che non è un bel momento per la ‘Vecchia Signora’ fuori dal rettangolo verde. Le controanalisi svolte da Paul Pogba il 5 ottobre, infatti, hanno confermato la positività al testosterone, ragion per cui il centrocampista francese rischia un lunghissimo stop. Oltre a questo, la paura più grande arriva dal calciomercato: Federico Chiesa, per l’appunto, è finito nel mirino di uno dei top club europei.

La Juve deve quindi guardasi anche dalle offerte che presto potrebbero arrivare per il giocatore più in forma del momento.

Federico Chiesa via dalla Juventus, Giuntoli fissa il prezzo: 60 milioni per l’addio

Il classe 1997 già in estate è stato al centro di numerose voci di mercato che lo volevano lontano da Torino, ma la dirigenza ha deciso di tenerlo anche per mancanza di offerte soddisfacenti. Nella prossima sessione estiva, però, le cose potrebbero cambiare, visto che c’è uno dei più grandi club al mondo intenzionato a fare sul serio.

Il club che ha messo l’ex viola nel proprio mirino è il Bayern Monaco, che lo segue già da diversi anni. Tuchel stravede per l’esterno bianconero, tanto che lo ha chiesto come obiettivo principale alla società in caso di addio a Leroy Sané. L’esterno tedesco è infatti intenzionato a tornare in Inghilterra, per ricongiungersi con la famiglia. Nonostante sia uno dei calciatori più determinanti per Tuchel, grazie alle sei reti realizzate in dieci partite, la società non ha intenzione di opporsi in caso di richiesta di cessione.

Qualora ciò si verificasse Chiesa è ritenuto il profilo perfetto, anche se la richiesta di Giuntoli è tutt’altro che bassa: la richiesta del direttore sportivo bianconero è di circa 60 milioni di euro, cifra comunque alla portata del club bavarese. Il futuro di Chiesa potrebbe quindi essere lontano da Torino, con il Bayern pronto ad affondare il colpo in caso di addio al tedesco. Il popolo bianconero ora trema davvero.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI