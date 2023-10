Andrea Delogu lascia senza parole: sotto la camicetta non c’è nulla

La presentatrice radiofonica e televisiva Andrea Delogu lascia tutti di sasso: le ultime foto conquistano il pubblico di Instagram

La Delogu sta vivendo il massimo della popolarità in questo momento dopo anni di gavetta alle spalle fatti di radio e televisione, le due passioni della conduttrice emiliana. Senza dimenticare il cinema e la scrittura: del resto, Andrea è un talento naturale che si muove con scioltezza in più disparati ambiti.

Il suo talento è sempre stato ben messo in mostra sin dai suoi esordi televisivi e, soprattutto, radiofonici. Ha condotto in passato programmi come Ricomincio da Rai tre, La vita in diretta, Prima Festival e Italia Loves Romagna: Backstage Live. Un successo progressivo e travolgente che è stato arricchito anche da diversi film. Queste le pellicole più note in cui Andrea ha avuto un ruolo di primo piano: Divorzio a Las Vegas, Appena un minuto e Nel bagno delle donne.

In estate si è resa poi protagonista conducendo assieme al cantante Nek la kermesse musicale TIM Summer Hits 2023: anche in quel contesto Andrea ha dato il meglio di sé.

Andrea Delogu: foto hot su Instagram

Andrea Delogu da molti anni a questa parte ha concentrato parecchie energie anche sulla gestione del suo profilo Instagram che ad oggi conta 661mila seguaci, un numero importante e che sembra aumentare settimana dopo settimana.

I fans sono molto affezionati alla presentatrice perché, oltre a essere talentuosa, è anche estremamente ironica e divertente. Dimostra insomma di essere una mosca bianca in un mondo come quello dello spettacolo fin troppo spesso condizionato da invidia e gelosia.

Ma Andrea è anche una bella donna e non occorre essere esperti per dirlo: basta osservare le foto che posta quotidianamente per renderci conto che in fondo la sua bellezza è davvero rara. E sui social non fa altro che dimostrarlo: di recente ha voluto sorprendere il suo pubblico con una serie di scatti al fulmicotone, in cui indossa una camicia tanto semplice quanto hot.

Lo sguardo della Delogu parla da solo e manifesta un tasso erotico veramente elevato. E ciò non sembra dispiacere ai fans, anzi… Leggendo i commenti si può dire con certezza che Andrea ha colpito nel segno: il post ha raccolto quasi 13 mila like con molti utenti che hanno sottolineato per l’ennesima volta quanto la Delogu sia affascinante e attraente. La presentatrice televisiva, del resto, non delude mai le aspettative