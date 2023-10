Derby degli sponsor, Lotito risponde alla Roma: la provocazione

Comincia il derby degli sponsor con Claudio Lotito che risponde alla Roma provocando sul nuovo accordo dei giallorossi che presto potrebbero sfoggiare sulla maglia

Il derby di Roma è distante ancora poco più di un mese da calendario, ma si sa che nella città eterna si pensa tutto l’anno alla stracittadina. E lo si fa anche ai vertici societari. In questi giorni è scoppiata un’autentica polemica e provocazione da parte del presidente della Lazio Claudio Lotito ai cugini giallorossi. Il tema sono gli sponsor dopo l’accordo siglato da parte del club dei Friedkin.

Lotito ha fatto sentire la propria voce durante un’intervista a “Il Foglio”, attaccando i giallorossi per la propria scelta fatta e rilanciando con due nuovi loghi che vorrebbe presto mettere sulle maglie biancocelesti. La provocazione è bella e importante, considerando come il numero uno laziale abbia fatto breccia sull’orgoglio romano.

La Roma ha siglato un accordo con lo sponsor Riyadh Season, che presto potrebbe apportare anche sulle proprie maglie. La città dell’Arabia Saudita però starebbe contendendo anche l’Expo del 2030 proprio alla città di Roma. Nelle prossime settimane ci sarà l’assegnazione definitiva. A Lotito questa scelta non è andata giù e ha detto la sua in maniera pesante, senza mezzi termini.

Derby degli sponsor, Lotito provoca la Roma: la ricostruzione

“Le pare normale che questi vogliono mettere sulle maglie lo sponsor della città che contenderà a Roma l’Expo?”, attacca il patron biancoceleste. “Io non voglio fare polemica, i soldi degli sponsor servono a tutti ma uno si deve chiedere qual è la finalità dello sponsor. E questo va a cozzare non solo con l’Italia ma proprio con la città di Roma”. Un Lotito dunque molto irritato dalla vicenda (ricordiamo anche il suo ruolo in politica) che ha rilanciato con un’altra provocazione.

“Io con la Lazio non l’avrei mai fatto, assolutamente no. Sa quante volte potevo fare cose del genere?”, in pieno stile lotitiano insomma.

Poi la provocazione che sa di richiesta: “La Raggi ha avuto una bella idea, mi sa che l’Expo di Roma sulla maglia ce lo mettiamo noi. Farò richiesta. Inoltre metteremo anche la sigla SPQR“.

A chi gli chiede se si potrà fare, Lotito taglia corto: “L’hanno fatto mettere in precedenza all’altra squadra della città, perché dovrebbero fare problemi a noi?”. Chissà se ci sarà una replica e come proseguirà questa vicenda.