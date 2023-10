Esonero e cambio in panchina: arriva De Rossi

Il prossimo cambio in panchina vedrà Daniele De Rossi protagonista, subentrerà in maniera inattesa per raddrizzare una squadra.

Situazioni non troppo felici tra Serie A e Serie B per panchine in bilico, ma una in particolare potrebbe trovare subito una svolta con l’ingaggio dell’ex calciatore giallorosso, pronto per ripartire dopo la non felicissima esperienza con la Spal.

La pausa per le nazionali servirà un po’ anche per riordinare le idee e guardare al futuro in una maniera ben diversa. Senza fare risultati è difficile ottenere la salvezza, obiettivo fondamentale per garantire al club momenti tranquilli ed evitare tumulti di piazza.

Nelle prossime ore una svolta potrebbe coinvolgere Daniele De Rossi, allenatore libero da impegni dopo la sua ultima avventura. Non finita benissimo, alla Spal ha avuto tanti problemi, andando via prima della retrocessione degli estensi in Serie C. Ora, invece, potrebbe vivere un’esperienza del tutto diversa.

Le qualità dell’ex centrocampista sono spesso lodate dagli addetti ai lavori, tanto che Walter Sabatini ha spesso dichiarato come lo porterebbe con sé, vedendo in lui le doti di un tecnico praticamente predestinato alla vittoria.

De Rossi, esordio in Serie A da allenatore

Dovrà dimostrare tutto questo in campo, perché alla Spal ci mise anche del suo e avrà bisogno di un club solido che possa supportarlo. Una decisione comunque sembra nell’aria, tanto che sta diventando un favorito importante: Daniele De Rossi all’Udinese, sarebbe una svolta per la panchina friulana.

La posizione di Andrea Sottil è a rischio inevitabilmente. L’alternarsi di pareggi e sconfitte non è stato gradito dalla piazza, che dal mercato ha avuto solo cessioni e i soliti indecifrabili acquisti che avranno comunque bisogno di tempo. Forse troppo, guardando l’amalgama in campo: tante scommesse e soprattutto pochi uomini che abbiano il gol nel dna, senza Deulofeu e una punta al livello di Beto sarà dura salvarsi.

Tante le responsabilità della dirigenza friulana in tutto ciò, i bianconeri sono in Serie A dal 1995 e in questa stagione i rischi sono seri da correre. L’Udinese testerà De Rossi, non sarebbe una questione di prezzo o di durata del contratto quanto di idee, soprattutto cercando di dare all’ex mediano una rosa che sia all’altezza e con uomini di qualità. Non si esclude il ricorso a svincolati che abbiano esperienza in Serie A per poi cambiare volto a gennaio, servirà gente adatta per l’obiettivo e non le troppe scommesse poco concrete viste sinora.