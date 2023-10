Osimhen addio in estate: tridente storico

Paura in casa Napoli: Osimhen ascolterà eventuali offerte che giungeranno, ma in particolare una attira l’attenzione del calcio europeo

L’amore incondizionato fra Osimhen la società azzurra sembra essersi incrinato inevitabilmente in seguito agli sfottò pubblicati sull’account TikTok del club in direzione del nigeriano. Inizialmente si pensava la situazione fosse da subito irrimediabile, con un’imminente cessione a gennaio. Eppure, ora la previsione più plausibile vede Osimhen lasciare il Napoli in estate per una destinazione clamorosa.

Il Real Madrid vuole Victor Osimhen e sarebbe pronto a fare follie per aggiudicarsi quello che ipoteticamente sarebbe uno dei tridenti più forti della storia del calcio. La questione Mbappé sta tenendo ancora banco tra la dirigenza madridista e un doppio colpo del genere sposterebbe gli equilibri del calcio mondiale.

Florentino Perez è pronto ad attaccare e a Napoli sembra non esistano le contromisure necessarie per difendersi da un evento di tale portata. Il prezzo per il cartellino del nigeriano rimarrà altissimo ma chissà se sarà sufficiente ad evitare un suo trasferimento in Spagna.

Non è una novità che il Real Madrid abbia l’ambizione e infine la bravura di creare il reparto d’attacco più forte e ingiocabile d’Europa; successe prima con i Galacticos come Figo, Zidane, Ronaldo e compagnia bella e più recentemente col tridente composto da Cr7, Benzema e Bale.

Florentino Perez vuole farlo di nuovo: Osimhen, Mbappé, Vinicius, Rodrygo e Bellingham, tutti insieme in un pacchetto d’attacco da capogiro. Con la scadenza del suo contratto in estate, Mbappé è ormai promesso sposo del Real e si trasferirà a zero. Tutti gli sforzi economici verrebbero quindi concentrati per arrivare all’attaccante del Napoli, valutato da De Laurentiis per un cifra attorno ai 150 milioni.

Colpo Osimhen: all-in Real Madrid per un attacco ‘Galactico’

Le numerose offerte rifiutate in estate dal nigeriano lasciavano ben sperare i tifosi partenopei, che in seguito ai misfatti social dell’ultimo periodo hanno visto sgretolarsi ogni loro certezza. Ora Osimhen ascolterà ogni proposta che giungerà al suo procuratore e cercheranno di trovare una soluzione adeguata insieme alla società del Napoli.

Qualora dovesse concretizzarsi un pacchetto d’attacco del genere, il Real Madrid avrebbe a disposizione un arsenale offensivo pauroso che punterebbe dritto alla conquista di tutto, obiettivo confermato dallo stesso Osimhen. Il sogno di una lunga permanenza a Napoli sembra ormai un’utopia, e tra lo sconforto generale, il Napoli si sta preparando a lasciar partire il suo bomber e uomo squadra che ha portato sul tetto d’Italia i partenopei per la terza volta nella loro storia.