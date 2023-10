Cagliari, esonero per Ranieri: dalla Sardegna una voce

Ancora un tonfo per il Cagliari: la peggior partenza della storia della compagine sarda in Serie A. Esonero per Ranieri, ecco la verità proveniente dalla Sardegna

Un momento davvero negativo per il Cagliari: una pesante sconfitta rimediata anche contro la Roma. Il tecnico romano, Claudio Ranieri, rischia davvero tanto dopo il tonfo in Serie A: soltanto due punti conquistati dai sardi, il peggior avvio di sempre nella massima serie italiana.

Nelle scorse ore lo stesso allenatore del Cagliari ha cercato di tranquillizzare tutto l’ambiente sardo. Dopo la promozione in massima serie, non è arrivata una partenza ottimale con numerose sconfitte già collezionate in questa prima parte di stagione. Proprio contro la Roma si è dovuto arrendere il tecnico originario proprio della Capitale e grande tifoso dei giallorossi: in passato si è seduto anche sulla panchina della squadra capitolina. Una serata completamente da dimenticare per un vero signore del calcio, che ha dovuto incassare ben quattro con Romelu Lukaku in grande spolvero.

Cagliari, la verità su Ranieri: il pensiero della società sarda

Già nei giorni scorsi si è parlato di un possibile esonero per l’allenatore del Cagliari, ma una voce dalla Sardegna ha rivelato così tutta la verità. Claudio Ranieri ora dovrà conoscere il suo futuro con la sosta Nazionale decisiva per fare il quadro della situazione. Al momento i sardi si trovano in ultima posizione a quota due punti in classifica: una situazione davvero tragica in ottica salvezza.

Claudio Ranieri ha chiamato a raccolta tutti i tifosi per vivere vicino alla squadra, che ha bisogno di sostegno continuo. Ancora non è arrivata la prima vittoria in Serie A, che potrebbe essere quella decisiva per svoltare definitivamente. Come svelato da La Nuova Sardegna, la società crede ancora nel suo lavoro per emulare il percorso di tanti anni fa: l’obiettivo è quello di collezionare più punti possibili nel girone di ritorno con una rimonta già avventura in passato. La dirigenza sarda ha mostrato sempre il proprio appoggio e continuerà a rinconfermarlo in panchina: l’esonero sembra più lontano per il momento, ma tutto potrebbe cambiare rapidamente.

Una conferenza stampa da applausi per far conoscere il vero significato di squadra: il Cagliari crede ancora nella rimonta salvezza, ma l’impresa sarà ardua come proprio tanti anni fa. La compagine sarda cercherà di collezionare così la prima vittoria in campionato dopo un inizio da horror.