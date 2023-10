Elisabetta Gregoraci, la trasparenza lascia senza fiato

Elisabetta Gregoraci mette in mostra ancora una volta una sensualità a dir poco esplosiva: trasparenza illegale in primo piano

Una bellezza iconica, che incarna alla perfezione il fascino mediterraneo in tutto il suo splendore, di fronte al quale è davvero difficile rimanere indifferenti. Senza soluzione di continuità, Elisabetta Gregoraci prosegue in una serie di immagini da capogiro, quelle che da sempre fanno sognare gli ammiratori ad occhi aperti.

La modella e showgirl calabrese, 43 anni, già da diverso tempo è uno dei volti femminili più amati nel nostro mondo dello spettacolo. Eleganza seducente da vendere, di cui eravamo a conoscenza, una presenza scenica e un carisma che a livello televisivo si sono fatti valere sempre di più con una crescita lenta ma costante, con diversi programmi in cui abbiamo potuto apprezzarla. Da sette anni, in particolare, è la conduttrice del tour musicale di Battiti Live, uno dei principali appuntamenti estivi, una kermesse che regala serate di grandi emozioni. E grazie a lei, non solamente per i cantanti sul palco.

La bella stagione ha visto, inevitabilmente, Elisabetta tra le protagoniste assolute. Nella prima parte soprattutto con le immagini dai suoi impegni lavorativi per le date del tour, quindi, ad agosto, per le lunghe e meritate vacanze in cui ha sfoggiato pose in costume davvero da urlo e che come sempre hanno lasciato il segno. Da poco, inoltre, la Gregoraci ha tagliato il traguardo dei due milioni di followers su Instagram. E a beneficio dei fan offre sempre visioni imperdibili.

Elisabetta Gregoraci, sotto la maglietta si vede tutto: l’intimo contiene a fatica il lato A

Anche in quel di Montecarlo, dove vive da tempo, il clima di questo inizio di ottobre è ancora in tutto e per tutto paragonabile a quello estivo. Ed Elisabetta ne approfitta per sfoggiare ancora abbigliamenti particolarmente seducenti.

Nell’ultimo post, una carrellata di foto degli ultimi giorni. Tra cui ne compaiono alcune in costume che non possono passare inosservate, ma anche questa, con una clamorosa magliettina trasparente al di sotto della quale l’intimo in pizzo è perfettamente visibile e con esso la vertiginosa scollatura, che quasi buca lo schermo. Like e complimenti come se piovesse, per l’ennesima volta, per la splendida Elisabetta, anche se in questo caso c’è spazio anche per la polemica da parte di qualcuno che non gradisce il fatto che sulla trasparenza ci sia una effigie della Madonna.