Inter, era tutto un bluff: arriva a gennaio in saldo

L’Inter può acquistare una pedina in saldo durante la prossima sessione del calciomercato di gennaio: Marotta sta lavorando sotto traccia

Il ritmo dell‘Inter targata Simone Inzaghi a tratti è davvero spaventoso. Quando la squadra nerazzurra si trova in un ottimo momento dal punto di vista psicofisico, diventa quasi inarrestabile. Ora ne sa qualcosa pure il Benfica guidato da mister Roger Schmidt, che a San Siro è stato letteralmente mangiato dalla ‘Beneamata’.

Il risultato è particolarmente bugiardo, dato che la truppa lombarda avrebbe potuto segnarne cinque di gol invece che uno. Ad ogni modo, la cosa più importante era conquistare i primi tre punti in Champions League, lasciandosi alle spalle il deludente pareggio messo a referto sul campo della Real Sociedad. Adesso testa al Bologna, per poi proseguire nel migliore dei modi la preparazione durante la seconda sosta per le nazionali.

Saranno sicuramente mesi molto intensi per i nerazzurri, che non vogliono porsi limiti in nessuna delle competizioni a cui prendono parte. L’obiettivo principale, come noto, è la conquista del ventesimo Scudetto, tant’è che Inzaghi non si è nascosto pubblicamente. La dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta gli ha consegnato una rosa ancor più corposa rispetto a quelle delle stagioni passate, però allo stato attuale delle cose la coperta risulta comunque un po’ corta nel reparto offensivo.

A causare tale problema è soprattutto l’infortunio di Marko Arnautovic, che ne avrà ancora per diverso tempo prima di poter tornare a calcare i campi da gioco. Al momento il tecnico piacentino può utilizzare soltanto Alexis Sanchez come alternativa e diciamo che l’attaccante cileno ormai non è più il calciatore di qualche anno fa.

Tale scenario, infatti, desta un po’ di preoccupazione in ottica futura. Arnautovic raggiungerà la soglia dei 35 anni di età il prossimo 19 aprile: il bomber austriaco sembra non essere in grado di fornire sufficienti garanzie in termini di resistenza fisica.

L’Inter e il bluff in vista di gennaio: Marotta lavora sotto traccia per il colpaccio a prezzo ridotto

Marotta e Inzaghi, comunque, hanno detto di non voler rimpiazzare l’ex West Ham durante la finestra del calciomercato di gennaio, ma in realtà si tratterebbe di una piccola bugia per evitare di uscire allo scoperto troppo presto. Entrando più nello specifico, il club milanese starebbe lavorando sotto traccia per portare alla corte di Inzaghi Mehdi Taremi.

La punta di proprietà del Porto presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024. A poche ore dal gong finale dell’ultimo calciomercato estivo sembrava che il calciatore iraniano fosse destinato ad indossare la maglia del Milan, ma poi l’affare è saltato per una questione di carattere economico.

I lusitani avevano chiesto 25 milioni di euro ai rossoneri per il raggiungimento della fumata bianca, mentre a gennaio potrebbero accontentarsi di 10-15 al fine di evitare una dolorosa perdita a parametro zero. L’Inter osserva a distanza: non è affatto da escludere che Marotta ed Ausilio si convincano a mettere in atto un nuovo tentativo concreto per Taremi. Insomma, pista da monitorare.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI!

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI