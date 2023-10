La Juventus brucia la concorrenza: nuovo attaccante per Allegri

La Juventus non si ferma e apparecchia già un grande colpo per l’attacco del futuro: ecco il rinforzo che farà gioire mister Allegri

Vincere aiuta a vincere ed è per tale ragione che in questo momento, in casa Juventus, il clima è di grande serenità e fiducia. Perchè il successo per 2-0 nel Derby della Mole contro il Torino ha fatto muovere in maniera importante la classifica della squadra di Massimiliano Allegri.

Nonostante il successo sudatissimo del Milan, l’altra capolista – l’Inter – ha registrato un passo falso e così la ‘Vecchia Signora’ è riuscita a rosicchiare due punti pesantissimi sulla squadra nerazzurra. Il campo, dunque, può davvero vedere una Juventus in continua crescita, vista anche la mancanza di competizioni europee per il gruppo del ‘Conte Max’. I bianconeri proveranno a rimanere ai vertici fino alla fine, con il sogno Scudetto sempre sullo sfondo. Arrivano invece pessime notizie per quel che riguarda il futuro di Paul Pogba.

Il centrocampista francese, dopo essere stato trovato positivo al testosterone nei consueti controlli antidoping, è adesso vicinissimo ad una lunga squalifica. Le controanalisi non hanno lasciato scampo al 30enne centrocampista per il quale torna fortemente di moda l’ipotesi non solo di una rescissione contrattuale ma anche, stando a quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, di un risarcimento economico in favore della Juve.

Al di là di ciò, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già all’opera per tentare di imbastire la trattativa giusta per il prossimo colpo a centrocampo. I nomi restano numerosi e solo il tempo potrà effettivamente dire quale sarà la sorpresa riservata dall’ex dirigente del Napoli.

Colpaccio in attacco: la Juve pesca in Serie A

Ma adesso Giuntoli sarebbe ben deciso a chiudere, una volta per tutte, un grandissimo colpo in attacco anticipando la folta concorrenza. Se n’era già parlato a lungo durante il mese di agosto anche se poi la trattativa si era bruscamente conclusa per i tempi stretti, prima della chiusura del calciomercato estivo. Ma pare proprio che Domenico Berardi rimanga il grande sogno di mercato per l’attacco di Allegri.

L’ala del Sassuolo è stata vicinissimo a vestire la maglia bianconera: l’ultimatum dell’ad Carnevali e la mossa tardiva della dirigenza bianconera alla fine ha portato ad un rumoroso nulla di fatto. Il discorso non solo non è chiuso ma potrebbe addirittura subire un’accelerata con l’anno nuovo. Da capire se e come la Juventus riuscirà a convincere un club ‘amico’ come quello romagnolo, a stagione in corso.

Berardi piace parecchio ad altri club, la Lazio di Sarri su tutti. Nelle intenzioni di Giuntoli la possibilità di un nuovo decisivo assalto all’attaccante di Cariati che pure quest’anno sta dimostrando di essere tra gli attaccanti più prolifici della Serie A. Sotto contratto col Sassuolo fino al 30 giugno 2027, Berardi ha segnato ben 5 gol in 6 presenze complessive con 1 assist vincente all’attivo.