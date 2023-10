Laura Cremaschi, décolleté incandescente: fanno tutti zoom

Laura Cremaschi ha colpito per l’ennesima volta: fisico bestiale a disposizione per tutti. Instagram è andato di nuovo in cortocircuito

Il fisico di Laura Cremaschi ha fatto breccia nel cuore dei suoi follower per l’ennesima volta. Dopo un periodo in cui praticamente ogni giorno ha deliziato tutti con le solite foto, questa volta ha voluto aggiungere un dettaglio che fatto perdere totalmente la testa a tutti.

Costringendo decine di migliaia di persone a fare zoom sul suo post come degli ossessi. Ultimamente non si fa altro che parlare di lei, e la sensazione è che dopo questa foto la sua fama aumenterà a dismisura. Inevitabile che sia così, quando metti in mostra un corpo così magnifico.

Grazie alla sua bellezza senza confini la bella Cremaschina ha travolto tutti. Il celebre programma “Avanti un altro” le ha dato lo slancio iniziale per costruirsi da sola il suo primo pubblico. Dopodiché questo si è ampliato, arrivando a raggiungere dei numeri strabilianti in un lasso di tempo inesistente.

Merito sicuramente della televisione, così come della sua costanza e dedizione nel mostrarsi sui social. Si fa una certa fatica a credere che sia ancora single, e di fatti potrebbe non essere così. Ad oggi, nel 2023, non si ha tuttavia alcuna traccia di un suo potenziale partner segreto. Che i suoi follower stiano aspettando il momento perfetto per farsi avanti? Al momento non è dato saperlo.

Una ragazza così bella e sensuale avrà sicuramente ricevuto corteggiamenti su corteggiamenti, e viste le foto che pubblica ogni giorno non è difficile crederci. Del resto questa è una cosa che accade sistematicamente sotto ogni sua foto, con commenti positivi effettuati sia da vip che da persone comuni. Un esempio lo si può rinvenire proprio in uno dei suoi ultimi scatti dal contenuto piccante.

La Cremaschi travolge tutti

La foto in questione è stata scattata presumibilmente durante una serata importante, visto l’outfit che ha deciso di esibire. Un pantalone nero e un reggiseno elegante nonché luccicante compongono l’abito che ha scelto di sfoggiare. Con risultati ovviamente più che positivi, dato il successone che il post ha riscosso.

Un piccolo indizio sul suo potenziale partner lo si potrebbe avere dal fotografo misterioso che ha scattato la foto. Ma in realtà non necessariamente è detto che a farlo sia stato un ragazzo. Insomma, ad oggi il mistero rimarrà purtroppo irrisolto, con le sue pose da capogiro e il suo bel lato A come uniche consolazioni rimanenti.