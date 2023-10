In prestito per 10 milioni: la Juventus cede Vlahovic

Le strade di Vlahovic e della Juventus potrebbero separarsi a breve: spunta l’ipotesi di un prestito per 10 milioni

La storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus potrebbe non durare ancora a lungo. Dopo un’estate di voci passate a rincorrersi, di volontà di separarsi, di proposte vagheggiate e mai realmente arrivate, e di uno scambio con Lukaku che avrebbe potuto risolvere qualche problema al club bianconero, Dusan resta oggi un cardine del club bianconero. Almeno per ora…

Nonostante un inizio di stagione incoraggiante, con alcune performance di altissimo livello e meno intoppi del previsto, Vlahovic continua infatti a essere ritenuto da molti un peso per le casse juventine. E anche per questo a gennaio potrebbe essere costretto a fare le valigie, anche in prestito se necessario.

4 gol e 1 assist in 6 presenze. Questo il bottino stagionale di Dusan fin qui. Finché fisicamente c’è stato, finché è riuscito a reggere, il centravanti serbo ha fatto il suo dovere. Il problema è che il suo fisico non dà alcuna garanzia a lungo termine, e anche per questo motivo la Juve vorrebbe cercare di liberarsene, prima che la sua valutazione finisca per calare.

Accostato a diversi grandi club europei nel corso dell’ultima estate, difficilmente verrà corteggiato in inverno con una proposta da 80 milioni, come quella desiderata dalla dirigenza bianconera. Nelle ultime ore si è fatta strada però un’ipotesi suggestiva: un prestito oneroso che porterebbe il giocatore a vestire una delle maglie più blasonate in Europa.

Vlahovic saluta la Juventus? Spunta l’ipotesi di un prestito a 10 milioni

In Europa non tutte le big hanno il reparto offensivo al completo. Oltre al Chelsea, in perenne crisi e privo di un centravanti che possa davvero fare la differenza in Premier, a lasciare più di qualche perplessità nei suoi tifosi è il Real Madrid.

Se è vero che Bellingham sta sopperendo magistralmente alla partenza di Benzema, è altrettanto vero infatti che in rosa i Blancos hanno una sola vera prima punta, Joselu, giocatore modesto rispetto al blasone della squadra. Ed è per questo che a gennaio un innesto in quel ruolo potrebbe essere necessario.

Di investire gli 80 milioni richiesti dalla dirigenza bianconera Florentino Perez non ha ovviamente alcuna intenzione. Ma Vlahovic è un giocatore che non gli dispiace, giovane, di assoluto talento e con margini di crescita ancora da scoprire.

Per questo motivo, secondo quanto riferito da okfichajes.com, potrebbe diventare il rinforzo ideale per la seconda parte di stagione, seppur esclusivamente in prestito oneroso. L’offerta sarebbe di 10 milioni di euro. Non pochi per un prestito, senza considerare che un’ipotesi del genere potrebbe permettere alla Juventus di risparmiare buona parte del pesante ingaggio del serbo.

Insomma, per ora è una suggestione e poco più. La sensazione è che un affare del genere potrebbe però convenire a tutte le parti in causa. Escluderlo a priori potrebbe quindi rivelarsi un errore.