Elisabetta Canalis senza veli: visione bollente

Elisabetta Canalis semplicemente bollente nel suo ultimo scatto social: i fan su Instagram rimangono assolutamente senza parole

Era il 1999 e, appena 21enne, nessuno avrebbe potuto aspettarsi un successo tanto strepitoso che ancora oggi è in continuo crescendo. Elisabetta Canalis è una delle stelle più luminose della televisione italiana e non solo: e l’incredibile bellezza rimane l’arma vincente di una delle donne più amate di sempre.

Nel 1999 Antonio Ricci, ideatore di ‘Striscia la Notizia’, la volle a tutti i costi come velina mora al fianco della bionda Maddalena Corvaglia. Un’accoppiata vincente che per tre stagioni mandò in estasi gli italiani, che conservano oggi un ricordo dolcissimo dell’inizio della carriera della showgirl sarda. Elisabetta Canalis nasce a Sassari il 12 settembre 1978 e al di là dell’esplosione su Canale 5, viene ricordata anche per il suo calendario senza veli che nel 2003 la vide protagonista della rivista ‘Max’. Un successo strepitoso, visti i milioni di copie distribuite in pochi mesi.

Ma Elisabetta è anche un’affermata attrice: ha recitato nella fiction ‘Carabinieri’ e nel 2006 oltre alla sitcom di Italia 1 ‘Love Bugs’ ha preso parte al cinepanettone ‘Natale a New York’ con Christian De Sica. Due anni dopo al fianco di Alessandro Siani è stata coprotagonista della commedia romantica ‘La Seconda volta non si scorda mai’. La sua vita sentimentale ha visto diversi amori importanti per Elisabetta. L’ex calciatore Christian Vieri, nei primi anni 2000, con una storia che fece sognare milioni di persone.

Nel 2010 è scoccata la scintilla con George Clooney, divo di Hollywood grazie al quale è riuscita ad aprirsi un percorso anche nel mondo dello spettacolo statunitense. È stata sposata nove anni, dal 2014 ad inizio 2023, con il chirurgo statunitense Brian Perri: i due hanno anche avuto la loro unica figlia, Skyler Eva, nel 2015.

Elisabetta Canalis da urlo: la foto manda in tilt i social

La Canalis è diventata un personaggio imprescindibile anche sul web: in particolare sui social come Instagram dove conta addiritttura 3,5 milioni di seguaci. Ed il motivo è presto detto, visto che al centro dei suoi cliccatissimi post c’è sempre una foto estremamente sexy che manda al manicomio al sua affezionatissima fan base.

Per uno dei suoi consueti shooting Elisabetta Canalis, stavolta a Ostuni, ha messo al centro dell’attenzione la sua inappellabile bellezza. Ed in tal senso uno scatto in particolare su Instagram ha letteralmente fatto impazzire i suoi tantissimi ammiratori, riversatisi in poche ore nel box dei commenti. Solo un ciondolo dorato sul suo dècolletè esplosivo, ‘contenuto’ unicamente da un lenzuolo.

Lo sguardo penetrante rivolto all’obiettivo ed una fotogenicità che oggi come tanti anni fa la distingue da tantissime colleghe. Elisabetta Canalis, in un quasi nudo, è semplicemente perfetta: mai volgare e di una sensualità assolutamente impareggiabile.