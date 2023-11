Kim Kardashian senza reggiseno: trasparenza clamorosa

Kim Kardashian continua a far parlare di sé anche in ambito social. Uno degli ultimi contenuti postati vi farà girare la testa

Kim Kardashian è una modella, attrice e imprenditrice statunitense che oramai da anni ha ottenuto un grandissimo successo anche sui social network.

La definitiva consacrazione nel mondo dello spettacolo avviene nel lontano 2007, quando è protagonista del reality show “Al passo con i Kardashian”, che racconta le vicende della famiglia.

Il grande successo ottenuto dal reality porta i produttori a girarne altri tre, come ad esempio “Le sorelle Kardashian a New York. Nel 2008 arriva anche il debutto sul grande schermo per Kim, che prende parta al film parodia “Disaster Movie”.

Sentimentalmente è stata legata per nove mesi all’attore Pete Davidson, relazione che si è conclusa nell’agosto dello scorso anno. Oggi Kim è anche molto attiva sui social network, dove condivide con i propri fan sia momenti di vita professionale che privata.

Kim Kardashian oramai da anni ha spopolato anche nel mondo dei social network. Il suo profilo Instagram – infatti – conta la bellezza di 364 milioni di follower.

Questo enorme successo è dettato da una bellezza a dir poco disarmante, capace di lasciare tutti senza parole in ogni contenuto condiviso.

A darle maggiore visibilità, inoltre, è anche il sex tape pubblicato dalla casa di produzione pornografica Vivid Entertainments, che porta Kim a intentare una causa che si conclude con un patteggiamento di circa cinque milioni di dollari.

Kim Kardashian esagerata, trasparenza da bollino rosso: social in tilt

La modella non perde occasione nel mostrare tutte le sue forme prosperose sui social, con i follower che non possono fare altro che restare senza parole. Uno degli ultimi contenuti pubblicati non ha ovviamente fatto eccezione, con il suo profilo Instagram che è stato preso d’assalto nel giro di poco tempo.

Nel reels pubblicato sul suo profilo possiamo ammirarla con indosso una tuta aderente a pezzo intero di colore marrone chiaro. Oltre a mettere in risalto un fisico praticamente perfetto, la tuta scelta per l’occasione risalta delle forme a dir poco esplosive, con un lato A che l’obiettivo della camera mette in bella mostra.

Il contenuto ha fatto milioni di views, con i fan che le hanno fatto sentire tutto l’apprezzamento possibile nei commenti. Kim Kardashian non ha intenzione di fermarsi, ed è già pronta a lasciare nuovamente tutti senza parole.