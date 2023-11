L’Inter saluta Dumfries: 40 milioni di euro

Quaranta milioni di euro e l’esterno destro Denzel Dumfries saluta l’Inter: ecco, di seguito, tutti i dettagli

Nell’Inter che guarda tutti dall’alto in Serie A, e che ha più di un piede negli ottavi di Champions League ,non brillano solo le stelle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L’argentino è l’attuale capocannoniere della Serie A con 11 gol, mentre il francese è stato il match-winner contro la Roma dei due grandi ex José Mourinho e Romelu Lukaku.

Ma è tutto il collettivo nerazzurro a gira alla perfezione come un orologio svizzero. La difesa non ha fatto vedere palla a uno spaesato ‘Big Rom’, che ha toccato solo 18 palloni, con i giallorossi che sono entrati nell’area nerazzurra solo in due occasioni tirando in porta solo una volta, con Cristante nella ripresa.

Non solo. L’assist per il tap-in vincente dell’ex Borussia Moenchengladbach porta la firma di un sempre positivo Federico Dimarco. Ma anche la prestazione dell’altro esterno, Denzel Dumfries, è stata più convincente, l’ennesima in questo primo quarto di stagione in cui l’olandese a suon di gol e assist sta riscattando l’opaca passata stagione.

Insomma, l’ex Psv Eindhoven, arrivato alla Pinetina tre stagioni fa per sostituire Hakimi, è tornato sui suoi abituali livelli tanto da essere diventato una pedina imprescindibile nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Prestazioni, quelle di Dumfries, che in un mondo del calcio sempre più globalizzato non sono passate inosservate agli occhi degli uomini mercato delle big della Premier League. Per nulla spaventate dalla sua quotazione di mercato che potrebbe attestarsi sui 40 milioni di euro, considerato che arriverà a breve il rinnovo del contratto fino a giugno 2027 (o 2028).

Denzel Dumfries nel mirino del Chelsea

L’esterno nerazzurro, per la sua fisicità e le capacità offensive, è il profilo ideale per giocare nella competitiva Premier League, il campionato più bello e difficile del mondo.

Sulle tracce di Dumfries c’è da tempo il Chelsea che anche con il nuovo tecnico, Mauricio Pochettino, fatica a tornare ai fasti di qualche anno fa. Occhio, però, anche al Manchester United di Erik Ten Hag che conosce molto bene il connazionale e che, pertanto, potrebbe puntare sull’esterno destro dell’Inter per rinforzare la fascia destra dei Red Devils.

Infine, anche il Liverpool potrebbe farci più di un pensierino visto che Alexander-Arnold è in scadenza di contratto nel 2025, con l’esterno destro nerazzurro che, quindi, potrebbe essere il suo naturale erede.

Insomma, tre big della Premier League per le quali mettere sul tavolo 40 milioni di euro per assicurarsi il diritto alle prestazioni di Denzel Dumfries non sarebbe affatto un problema. L’Inter è avvisata, mentre i tifosi nerazzurri incrociano le dita…