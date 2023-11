A Madrid c’è poco spazio, meglio la Serie A: colpo della big

Sta trovando troppo poco spazio alla corte di Carlo Ancelotti e ora medita l’addio: potrebbe tornare di nuovo in Serie A

Il Real Madrid è una squadra talmente piena di talento che molto spesso lascia per strada calciatori potenzialmente titolari in altre realtà europee. Alla corte di Carlo Ancelotti, in particolar modo quest’anno, sono davvero tanti i talenti a sua disposizione.

Vincere tutto è quasi obbligatorio se si veste la gloriosa camiseta blanca, la quale porta con sé un secolo pieno di storia del calcio mondiale. Lo avrà capito subito – e i risultati in campo gli danno ragione – Jude Bellingham, diventato alfiere del madridismo in pochissimo tempo: gli sono bastate un paio di partite per dimostrare al pubblico spagnolo tutto il suo potenziale.

L’inglese ex Borussia Dortmund non è stato l’unico acquisto di altissimo livello del club di Florentino Perez.

Assieme a lui la scorsa estate sono sbarcati nella capitale spagnola due talenti degni di nota come Arda Guler e Brahim Diaz, con il primo che non ha ancora messo piede nella Liga e in Champions League a causa di un infortunio, e il secondo che invece stenta a decollare e per questo ha in mente dire addio (per la seconda volta) al club capitolino.

Proprio Brahim Diaz potrebbe essere l’uomo copertina in vista del prossimo mercato di gennaio.

Lo spagnolo di Malaga, arrivato a Madrid dopo un triennio vissuto in prestito al Milan, ha intenzione di cambiare aria in quanto finora ha trovato pochissimo spazio: 109 minuti nella Liga e 9 in Champions League (contro l’Union Berlino), questo recita il percorso stagionale dell’ispano marocchino.

Futuro Brahim Diaz, possibile ritorno in Serie A?

Appare chiaro che uno come lui abbia voglia di mettersi in gioco e diventare protagonista. Non può farlo a Madrid in quanto Ancelotti non lo considera adatto al suo stile di gioco. Così la Serie A potrebbe tornare di nuovo nel suo destino.

Difatti, secondo le notizie raccolte dal Elnacional.es, il fantasista spagnolo avrebbe intenzione di tornare a vestire la maglia del Milan a cui deve gran parte del suo successo internazionale.

Da parte sua, Pioli sarebbe soddisfatto del ritorno di Brahim, un calciatore che ha valorizzato con buoni risultati negli ultimi anni.

Il problema potrebbe essere la formula che il Diavolo intenderebbe attuare: difficilmente il Real Madrid aprirebbe all’opzione del prestito, per acquistarlo a titolo definitivo la società di Cardinale dovrebbe sborsare ben 25 milioni di euro.

Prossime settimane decisive per capire se il Milan abbia realmente intenzione di affondare il colpo.