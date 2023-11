Da Torino a Milano: contratto preliminare

Da Torino il giocatore può alla fine trasferirsi a Milano e firmare un contratto preliminare: il club di Serie A fa sul serio per lui e vuole superare perciò anche la Juve

Le big del campionato italiano di massima serie, si sa, si sfidano tanto sul campo quanto in ottica calciomercato. Ed è proprio quello che starebbe accadendo con un giocatore in particolare: la Juventus l’ha seguito per diverso tempo, ma adesso sembrerebbe essere in vantaggio il Milan. Si prepara il contratto preliminare. Stefano Pioli attende il ‘regalo’ da parte della società.

La Juventus e il Milan, quindi, oltre che sul campo sono pronte a sfidarsi anche in ottica mercato. Entrambe hanno posto la propria attenzione sul profilo di Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid che a giugno del 2024 si libererà a parametro zero.

Anche perché non sembrerebbero esserci le intenzioni, né da una parte né dall’altra, di rinnovare. Va detto, però, che il giocatore soffrirebbe nel dover dire addio alla squadra che ‘l’ha fatto crescere’.

Già al termine della scorsa stagione, in ogni caso, l’intenzione è sembrata essere quella di volersi separare. Tanto che il prolungamento per un altro anno, fino al 2024 appunto, è arrivato per il difensore davvero in extremis.

Il 33enne è così rimasto sì in casa Blancos ma non ha giocato tutte le gare: ha preso infatti parte a 10 match tra Liga e Champions League. E allora proprio per trovare più spazio, più minuti di gioco ma anche nuova linfa sarebbe propenso ad aprire al trasferimento, firmando un contratto preliminare già a gennaio.

Dalla Juventus al Milan, i rossoneri sarebbero in vantaggio per Nacho Fernandez: il punto della situazione

Secondo ‘TeamTalk’, per prima sul profilo di esperienza come quello di Nacho Fernandez è appunto arrivata la Juventus grazie ovviamente anche e soprattutto al fiuto di Cristiano Giuntoli che conosce la duttilità del giocatore (difensore centrale ma adattabile tanto al braccetto di sinistra quanto a quello di destra). Ma in corsa si sarebbe aggiunto ora anche il Milan, ingolosito dalla possibilità di arrivare a un giocatore di esperienza a parametro zero.

Giorgio Furlani vorrebbe perciò bruciare sul tempo la concorrenza dei bianconeri e arrivare a firmare un contratto preliminare con il giocatore già a gennaio. Visto che è in scadenza a giugno del 2024, Nacho può infatti già legarsi a un altro club sei mesi prima della fine del suo contratto con il Real Madrid per poi trasferirsi a tutti gli effetti alla fine della stagione ora in corso.