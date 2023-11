Accordo vicinissimo con la Juve, firma un grande campione

La Juventus è pronta a mettere nero su bianco un nuovo accordo con un importante calciatore, tra qualche giorno potrebbe esserci l’annuncio

L’entusiasmo dei tifosi della Juventus è alle stelle. Da anni i bianconeri non partivano così forte in campionato e i giocatori non mostravano tutto questo attaccamento alla maglia. Nel frattempo, dietro le quinte gli uomini di mercatolavorano per costruire una base solida sulla quale inserire tassello dopo tassello i giocatori che mancano per raggiungere i vertici del calcio italiano ed europeo.

Dopo aver risolto le questioni contrattuali con Gatti, Fagioli e Locatelli, la Juventus si sta concentrando su altri obbiettivi.

Sebbene non sia ancora stata raggiunta un’intesa ufficiale, c’è un forte senso di ottimismo per quel che riguarda un top player della nazionale italiana.

Tutti gli sforzi della dirigenza prima di passare all’attacco nel prossimo mercato di gennaio per colmare quelle lacune lamentate da mister Allegri, sono rivolti alla situazione interna al club.

Alcuni calciatori hanno il contratto in scadenza nelle prossime stagioni e per evitare di perderli a zero oppure a cifre di gran lunga inferiori al loro valore di mercato, Giuntoli sta provando a rinnovare in massa buona parte del gruppo bianconero.

Accordo raggiunto con la Juve, pronto alla firma un grande campione

I prossimi due obbiettivi hanno nomi chiari: Chiesa e Bremer. È noto che la Juventus sia disposta ad ascoltare offerte per il talentuoso attaccante ex Fiorentina, ma solo a certe cifre. Per evitare situazioni impreviste nella prossima estate il club sta discutendo da mesi sull’estensione del contratto, prolungandolo di almeno un anno.

Ciò che rende le trattative particolarmente interessanti, è la volontà di entrambe le parti di giungere a un accordo. Chiesa e il suo agente, Ramadani, non vogliono creare tensioni con la Juventus e sembrano disposti ad accettare un’estensione contrattuale mantenendo lo stesso stipendio attuale.

Questo atteggiamento costruttivo da entrambe le parti potrebbe portare a un rapido raggiungimento di un accordo definitivo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le trattative sono vicine a un accordo sia con l’attaccante azzurro che con il centrale brasiliano.

Con Federico Chiesa e Bremer sistemati grazie ad una estensione contrattuale fino al 2028, l’attenzione della Juventus si sposterà sul prolungamento del contratto di Vlahovic, un altro giocatore chiave nella rosa bianconera.

Anche se al momento non ci sono dettagli specifici sulle trattative con Vlahovic, l’approccio positivo del club nelle recenti estensioni contrattuali suggerisce che anche le discussioni con l’attaccante serbo potrebbero essere improntate alla cooperazione e al compromesso.