Giallorosso fuori rosa: prestito annullato

Il calciatore è stato messo fuori rosa dal proprio allenatore. Situazione paradossale e contratto di prestito a forte rischio.

Le scelte di calciomercato in estate non sempre sono azzeccate o proficue. Molto spesso le squadre internazionali puntano su calciatori dal nome e dal profilo importante, ma senza rendersi conto del loro momento, della condizione atletica, delle motivazioni di questi ultimi.

Un errore fatto anche dalla super potenza turca del Galatasaray. La squadra campione in carica della Superlig ha fatto un mercato scintillante a livello di nomi durante l’ultima sessione estiva: ha riscattato Mauro Icardi e si è assicurata le prestazioni di campioni internazionali quali Sanchez, Angelino, Demirbay, Ziyech e Zaha.

Ma c’è anche un altro innesto, molto noto anche in Italia, che ha deluso tutti finora a Istanbul e dintorni.

Si tratta di Tanguy Ndombele, centrocampista francese che lo scorso anno ha fatto parte della rosa del Napoli campione d’Italia. Il classe ’96, di proprietà Tottenham, non è stato riscattato dal Napoli ed è invece stato convinto dal Galatasaray con la formula del prestito.

Demotivato e sovrappeso: il Galatasaray vuole rispedire Ndombele a Londra

Il problema è che Ndombele, considerato da giovanissimo un talento di sicuro avvenire, non sta rispettando le attese. Già lo scorso anno a Napoli aveva dimostrato di essere un centrocampista ben strutturato ma troppo discontinuo. In Turchia addirittura sta facendo discutere ed arrabbiare il Galatasaray ed i suoi tifosi per un atteggiamento definito “demotivato e senza impegno”.

Secondo quanto scrive la stampa turca, addirittura il club giallorosso starebbe valutando con il Tottenham un clamoroso taglio del prestito annuale già nelle prossime settimane. Ndombele potrebbe dunque essere bocciato definitivamente dalla squadra guidata da Buruk Okan, che lo ha messo di fatto fuori rosa, nella speranza che i londinesi possano riprenderselo.

L’ex Napoli è addirittura stato definito “sovrappeso“, con una forma fisica e atletica poco sufficiente rispetto agli standard richiesti per giocare in un club comunque competitivo come il Galatasaray, quest’anno impegnato anche in Champions League. Una grossa delusione che potrebbe consumarsi con una fine anticipata del rapporto e l’ennesima occasione sprecata per Ndombele.

E pensare che il francese, ex stella del Lione, fu pagato la bellezza di 63 milioni di sterline nel 2019, quando gli Spurs decisero di strapparlo alla concorrenza internazionale con un’operazione costosissima e decisamente esagerata. A 27 anni ancora da compiere Ndombele rischia di restare un grande incompiuto.