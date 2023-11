Bye bye Roma: futuro in Arabia

La Roma inizia a programmare le mosse in vista del prossimo calciomercato di riparazione, non solo per quanto riguarda le entrate ma anche per le uscite

Il calciomercato invernale si avvicina sempre di più, tanto che le società stanno iniziando a muoversi per cercare di potenziare le rispettive rose.

Oltre ai colpi in entrata, però, i club sono anche intenzionati a vendere per rimpolpare le proprie casse. Tra questi troviamo la Roma che, oltre a cedere qualche tassello cercherà di rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. La prima parte di stagione per i giallorossi non è stata semplice, soprattutto per via degli infortuni che hanno colpito centrocampo e difesa.

Viste le tre competizioni da disputare, quindi, lo ‘Special One’ ha chiesto rinforzi nel mercato di riparazione, con il direttore sportivo Tiago Pinto che cercherà di accontentarlo. Nonostante i possibili nuovi innesti, però, la società sta lavorando anche per mettere a segno delle cessioni importanti.

Il calciomercato di riparazione si avvicina, la Roma pensa alle uscite: grande cessione in vista

La Roma, quindi, si sta già muovendo non solo per cercare di regalare qualche tassello al tecnico portoghese, ma anche per rimpolpare le casse societarie.

Visti anche in problemi legati al fair play finanziario, infatti, la società dei Friedkin sta pensando di cedere quei calciatori che, seppur importanti, in questa prima parte di stagione non sono riusciti a dare il proprio contributo. Proprio per questo, un big che negli ultimi anni si è caricato il reparto difensivo sulle spalle rischia seriamente l’addio.

Il calciatore che a gennaio può lasciare la capitale è Chris Smalling. Stando a quanto riporta Ekrem Konur tramite il proprio profilo X, sul difensore classe 1989 è forte l’interesse di alcuni del dell’Arabia Saudita. Smalling, che ha giocato l’ultima partita contro il Milan, è da circa due mesi e mezzo fermo per via di un infortunio, e questo sta portando la Roma a prendere in seria considerazione la cessione.

I club arabi sono pronti a ricoprire d’oro il calciatore, che può essere intrigato dall’idea di chiudere la carriera altrove.

Mourinho conta molto sul classe 1988, ragion per cui ha già chiesto alla società un degno sostituto in caso di partenza. Dopo circa quattro anni e mezzo, quindi, per Smalling l’avventura in maglia giallorossa può essere giunta al capolinea.

