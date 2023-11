Juve e Milan allo stadio insieme: 007 al derby

Juve e Milan si sfidano in un altro paese: insieme alla stadio per un derby, ecco cosa si cela dietro la loro presenza

Meno di un mese fa è andata in scena la sfida tra Milan e Juventus, vinta dalla formazione guidata da Massimiliano Allegri. Tuttavia, il duello tra la seconda e la terza in classifica è ancora infuocato: le due società erano allo stesso stadio per un derby, ora si affronteranno anche per aggiudicarsi un calciatore?

La sfida tra Juve e Milan cambia location, dal campo al calciomercato. Il giocatore aveva già attirato l’attenzione di due big, ma adesso la trattativa potrebbe complicarsi . Allo stadio erano presenti una dozzina di club, tutti interessati a lui.

Mentre gli allenatori studiano le prossime partite, sfruttando la pausa per le nazionali, le società guardano al futuro. Difatti, sebbene manchino ancora diversi giorni alla prossima sessione di mercato, gli scout sono sempre al lavoro per assicurarsi profili interessanti. Per osservare da vicino vari giocatori alcuni sono volati in Portogallo. La ragione? Il derby di Lisbona tra Sporting e Benfica.

Liga Portugal, un profilo attira l’attenzione delle big: ha solo 19 anni

Le due big della Liga Portugal vantano infatti tanti giocatori interessanti che hanno attirato l’attenzione di club importanti di diversi campionati europei. Stando a quanto riportato da ’90min’, alla sfida erano presenti rappresentanti del Chelsea, Manchester City, Tottenham, Newcastle, Aston Villa e West Ham, ma non solo. Oltre alla varie società inglesi, anche Napoli, Milan, Juventus, Atalanta, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Celtic.

In particolare, se gli esaminatori del Tottenham osservavano la coppia di centrocampisti dello Sporting, ossia Pedro Goncalves e Marcus Edwards, Manchester City e United seguono da tempo Joao Pedro Gonçalves Neves.

Ma anche Liverpool e Arsenal hanno osservato da vicino la presentazione del diciannovenne, che ha realizzato il gol dell’uno a uno, risultato ribaltato poi dal subentrato Casper Tengstedt al 97′.

Inoltre, per il centrocampista potrebbe aprirsi un’avventura lontana dal Regno Unito.

Secondo Record, la Juventus starebbe seguendo da diverso tempo il classe 2004, che ha un contratto con il Benfica fino al 2028. Un prospetto interessante che ha già collezionato 18 presenze in prima squadra tra campionato, coppe e Champions League.

Per strapparlo al club portoghese, però, serviranno almeno 20 milioni. Occorrerà aspettare, dunque, per scoprire se una società compirà il passo decisivo per aggiudicarselo, magari nel corso della sessione estiva.