Tre offerte arrivate: la Juve deve scegliere quale accettare

La Juve ha ricevuto tre offerte per il suo talento e ora deve decidere qual è la migliore: ecco tutti i dettagli

Tra gli esperti di calciomercato sono in tanti a dirsi convinti che la Juventus sarà protagonista nella prossima finestra di gennaio. I bianconeri dovranno probabilmente intervenire a centrocampo, specialmente dopo gli stop a Pogba e Fagioli per le note vicende extra-sportive, anche se non sono da escludere movimenti nel reparto avanzato.

Non solo in entrata, dato che alcuni talenti della Juventus sono sempre attentamente seguiti dai big club europei. Tra questi c’è sicuramente Samuel Iling-Junior, il giovane esterno inglese che si è messo in luce soprattutto nella scorsa stagione con ottime prestazioni.

Il 20enne di Islington ha messo a segno anche il suo primo gol in Serie A nella trasferta di Bergamo dello scorso 7 maggio, mentre in questa stagione ha fornito un assist a Vlahovic per siglare l’1-1 contro il Bologna alla seconda giornata.

Tuttavia, in questo campionato Iling-Junior sta facendo molta fatica a trovare spazio nell’undici titolare di Massimiliano Allegri.

Il ragazzo vorrebbe giocare molto di più e per questo non è da escludere una sua partenza già a gennaio. Come detto l’interesse è molto alto, specialmente da parte dei club di Premier League che hanno messo gli occhi da tempo sul talento bianconero.

Tre offerte alla Juve: i bianconeri devono solo scegliere

I rumors rivelano che su Iling-Junior ci sarebbe soprattutto il Tottenham, desideroso di aggiungere una pedina di livello alla propria rosa già nella prossima finestra di mercato. Sotto la guida di Ange Postecoglou, gli Spurs stanno andando molto bene in Premier e proveranno a centrare la qualificazione alla prossima Champions League già in questa stagione.

La velocità e la tecnica di Iling-Junior farebbero molto comodo al Tottenham, che può fare leva anche sugli ottimi rapporti con la Juventus (negli ultimi anni sono arrivati Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, ndr).

Gli Spurs devono però fare i conti con una concorrenza agguerrita: oltre al Tottenham, infatti, anche Aston Villa e Everton sono interessate al talento inglese e sono disposte a soddisfare le richieste economiche di Madama.

Per lasciar partire Iling-Junior – che è ormai diventato la terza scelta dopo Kostic e Cambiaso – la Juve chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro: molto probabilmente i bianconeri accetteranno l’offerta che più si avvicinerà a quella soglia.

L’impressione è che il futuro di Samuel Iling-Junior sarà davvero in Premier League.