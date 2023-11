Lutto nel mondo del calcio: addio al nazionale

Il mondo del calcio è in lutto per la perdita di un giovane Nazionale che aveva davvero grandi potenzialità. Accettare la perdita sarà difficile

La scomparsa di un ragazzo non può che lasciare sconcertati, soprattutto se accade in maniera improvvisa e senza alcuna apparente ragione. Se questo riguarda una giovane promessa del mondo del calcio, a piangerlo non possono che essere tutti i suoi familiari ma anche i compagni di squadra che hanno avuto modo di conoscerlo da vicino, oltre che gli appassionati che hanno apprezzato le sue doti tecniche.

Di fronte a tragedie come queste, che sono purtroppo frequenti, è sempre difficile riuscire a darsi pace, anzi questo non può che dimostrare come a volte la vita possa essere ingiusta.

Ad averci lasciato è un giovane che si era fatto apprezzare anche nella sua Nazionale.

Il giovanissimo del mondo del calcio che ha perso la vita è Valentin Poreye, morto domenica 12 novembe a soli 20 anni. A dare l’annuncio è stato il Lille, il suo ex club. Le cause del decesso sono al momento ancora ignote.

Una tragedia difficile da accettare

Il ragazzo ha giocato nelle giovanili dell’FC Santes, dell’IC Lambersart e del Wasquehal, è passato al club del Lille nella categoria U16 come difensore centrale, per poi passare nelle file dell’Olympique Marcquois nel 2019.

Pur essendo impegnato a livello sportivo, il calciatore non ha trascurato gli studi. Solo pochi mesi fa ha infatti conseguito la laurea in marketing ed eventi sportivi su base studio-lavoro.

“Il Lille ha reagito con tristezza all’annuncio della morte del suo ex giocatore, Valentin Poreye, all’età di 20 anni. Valentin era un giovane difensore che ha giocato con gli U16 del LOSC dal 2018 al 2020 e il club presenta le nostre più sincere condoglianze al suo famiglia e persone care ” , si legge nel comunicato stampa del Lille sui social network.

Metabolizzare una tragedia simile non può che essere difficile per tutte le persone che anno avuto modo di conoscere il ragazzo, considerato dagli addetti ai lavori del mondo del calcio una giovane promessa che poteva affermarsi in Francia e non solo. Il dispiacere e il rimpianto ora che siamo arrivati a questo tragico epilogo non possono quindi che essere fortissimi.

Non è escluso nei prossimi giorni possa essere eseguita l’autopsia, ritenuta lo strumento indispensabile per poter capire cosa sia accaduto davvero a questo sfortunato ragazzo.