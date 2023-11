Vuole solo la Juventus: non ha ancora perso la speranza

A più riprese ha detto di volere solo vestire la maglia bianconera: non ha ancora perso le speranze malgrado i problemi tra le parti

Il calciomercato della Juventus sarà fondamentale per rafforzare la rosa di Massimiliano Allegri che fino adesso ha dimostrato di valere. Il ds Cristiano Giuntoli, assieme al collega Manna, dovrà tuttavia sciogliere una serie di nodi.

Obiettivo principale di entrambi i dirigenti sarà quello di portare alla Continassa almeno un centrocampista di caratura internazionale che sappia sostituire nel migliore dei modi lo squalificato Nicolò Fagioli, che prima della sospensione stava dimostrando ad Allegri di possedere caratteristiche importanti.

Poi ci sarà tempo anche per discutere dell’esterno di attacco: il nome che interessa di più è quello di Domenico Berardi, ma la pista che porta a Jadon Sancho, seppur molto problematica, non è ancora chiusa del tutto.

Ma Giuntoli starebbe ricevendo segnali anche da parte di un grande ex bianconero come Douglas Costa che tornerebbe volentieri in Serie A con un contratto di sei mesi.

L’ultima esperienza a cui ha preso parte, ossia nei Los Angeles Galaxy, non è durata nemmeno un anno.

Lui ha come scopo quello di tornare in Serie A e giocare davanti ai tifosi della Juventus che non ha mai del tutto dimenticato. Lo ha detto più volte in varie interviste e continua a ripeterlo: Douglas Costa, 33 anni, si sente ancora in forma e sarebbe disposto a far di tutto pur di avere una seconda chance in bianconero.

Juve, Douglas Costa vuole tornare in Italia: la situazione

Il suo profilo non rientra negli standard di Giuntoli, ma per lui il direttore sportivo potrebbe fare una eccezione visto che i numeri in bianconero del brasiliano parlano da soli (103 partite e 10 gol in tre anni e mezzo in Serie A).

Douglas Costa nelle ultime settimane ha studiato assieme ai suoi agenti tutte le offerte che gli sono state recapitate. Si è recato persino in Arabia Saudita per capire se l’opzione Saudi Pro League potrebbe fare al caso suo.

Per quanto la pista saudita possa essere interessante, soprattutto a livello economico, l’esterno brasiliano non ha ancora cambiato idea e insiste per tornare alla Juventus. Se ne parlerà di più nelle prossime settimane, quando la società bianconera avrà le idee ancora più chiare sul da farsi. E, quindi, anche su Douglas Costa…