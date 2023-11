Scippo low cost e vendetta immediata: Milan ribaltato

Fari puntati su calciomercato di gennaio da parte del Milan che ha già messo nel mirino il suo prossimo colpo

Idee di calciomercato chiare per il Milan che dopo la cessione di Sandro Tonali deve ancora finire di rivoluzionare la propria rosa. Tanti giocatori di prima fascia hanno deciso di vestire rossonero a partire dalla scorsa estate, una nota positiva per il club che è così tornato ad essere una delle realtà più appetibili del mondo. Ma non è tutto, perché il club sembra pronta per affondare un nuovo colpo.

Gennaio sarà un mese caldo per i club di Serie A, e non solo, già proiettati verso il futuro. Il Milan non gode della miglior classifica, visto che si trova costretto a rincorrere l’Inter capolista e a guardarsi le spalle dalle avversarie che vorranno soffiargli il posto in Champions League.

Tutti motivi che hanno iniziato a far traballare la panchina di mister Stefano Pioli, sempre più lontano dal capoluogo meneghino. Al di là di quello che sarà il prossimo allenatore del club, il Milan è già pronto per sistemare la rosa: nel mirino c’è un talento che secondo gli esperti da qui ai prossimi anni potrebbe diventare uno dei migliori nel suo ruolo.

Gli algoritmi tanto cari alla squadra mercato del Milan hanno parlato chiaro. Se a questo si aggiunge il contratto in scadenza, ecco che si tratta di un’occasione da non lasciarsi scappare.

Fari puntati su Juan Miranda da parte dei rossoneri, terzino sinistro in procinto di lasciare il Betis a costo zero già a gennaio. Nonostante la proposta di rinnovo da parte del club, il giovane spagnolo sembra ormai già proiettato verso altri lidi.

Calciomercato Milan, Miranda a costo zero: i dettagli

Primo rinforzo in difesa per il Milan che in questo modo può accaparrarsi un ottimo sostituto di Theo Hernandez, in grado di prendere anche il suo posto in caso di eventuale cessione del francese. Il classe 2000 sogna il salto di qualità e sarebbe bel lieto di farlo a bordo di un club a dir poco storico come quello meneghino. Ma il mercato del Milan non finisce qui visto che a breve qualcuno potrebbe anche salutare i compagni per una nuova avventura.

Il direttore sportivo del Betis, Ramon Planes, è arrivato al club la scorsa estate e non sembra convintissimo di lasciarsi sfuggire il proprio gioiellino a costo zero.

Per questo starebbe pensando di effettuare a sua volta una smacco al Milan, nel mirino il DS spagnolo ha già cominciato a puntare profili come quello di Yacine Adli e di Luka Romero. In alternativa piacciono anche l’esterno Chaka Traoré, il terzino Alex Jimenez e il difensore centrale Jan-Carlo Simic.

