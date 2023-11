Carolina Stramare, sotto la giacca niente: VIDEO rovente

Carolina Stramare continua a lasciare tutti senza fiato con la modella che ha condiviso un video piccante su Instagram

Vincitrice di Miss Italia nel 2019, Carolina Stramare è diventata una delle modelle più importanti in Italia negli ultimi anni, vedendo aumentare in maniera sensibile la sua popolarità anche sui social.

Il video pubblicato su Instagram da Carolina la vede per le vie della città con una giacca aperta ed un intimo trasparente sotto che ha lasciato tutti i suoi fan senza parole. Il tutto corredato da una gonna con uno spacco che mette in mostra le sue gambe e le forme da capogiro.

Considerata dal pubblico televisivo una delle Miss Italia più belle di sempre, la Stramare negli ultimi anni ha saputo cavalcare l’onda della popolarità mettendosi in mostra anche sul piccolo schermo.

Carolina Stramare, il video è piccante: visione da batticuore

Più di mezzo milione di followers per la ragazza su Instagram con video e foto che vengono sempre presi d’assalto a suon di like da parte dei suoi fan.

Nota al mondo del calcio sia per la vita lavorativa che per quella privata, Carolina Stramare è impegnata sentimentalmente con il calciatore del Torino Pietro Pellegri. Un amore che è stato ufficializzato dai due ragazzi tramite i social durante la scorsa estate con i due che hanno postato spesso delle immagini e dei video insieme che li vedono felici trascorrere i momenti liberi delle giornate.

Due anni di differenza tra la modella ed il calciatore con la Stramare che è classe 1999 mentre l’ex Genoa è del 2001.

L’ex Miss Italia è salita alla ribalta nel mondo del calcio grazie alle collaborazioni con Helbiz Live, canale web sul quale ha condotto un programma dedicato alla Serie B e sul calcio in generale nella stagione 2021 andando a lavorare al fianco di Daniele Adani.

Un amore che regala alla Stramare un ‘derby del cuore‘ essendo lei una grande tifosa juventina anche se ora c’è da scommettere che il suo primo pensiero vada proprio ai risultati del compagno con la maglia granata.

Un momento non semplice per Pellegri dal punto di vista sportivo considerato il fatto che spesso si ritrova ad essere la terza scelta per l’attacco di Juric essendo presenti in rosa sia Duvan Zapata che Antonio Sanabria.

Per quello che riguarda Carolina Stramare si era parlato in passato anche di una possibile love story con il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic. I due non hanno mai confermato ufficialmente il flirt anche se a lungo si è parlato di un possibile rapporto tra i due.