Dalla Juve al PSG: Giuntoli accerchiato

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli fiuta il prossimo colpo: occhio tuttavia all’irruzione del Paris Saint Germain

La pausa per le Nazionali, attualmente in corso, fornisce a diverse società, italiane e non, l’opportunità di pensare in maniera costruttiva al futuro e di pianificare al meglio il prossimo calciomercato invernale che, secondo molti osservatori, potrebbe rivelarsi più importante rispetto a quello estivo.

Il motivo è presto detto: durante la stagione in corso si sono palesati problemi che tre o quattro mesi fa sembravano impensabili. Due esempi su tutti che vedono come protagonista la Juventus: il caso doping e quello calcioscommesse.

Un doppio caso di cronaca sportiva che ha coinvolto Nicolò Fagioli (che tra l’altro ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2028) e Paul Pogba (che invece sembra destinato a salutare anzitempo la Juve).

La situazione è quindi abbastanza chiara, il Football director bianconero Giuntoli dovrà lavorare per mettere una pezza a centrocampo e dare serenità a Massimiliano Allegri che di sicuro, in vista del prossimo big match contro l’Inter, avrà una serie di nodi da sciogliere proprio in quel reparto.

Molti sono i centrocampisti finora visionati dall’ex dirigente del Napoli, ma un nome più degli altri potrebbe realmente essere tesserato a gennaio: stiamo parlando del franco-maliano del Monaco Youssef Fofana.

Juve, profilo Fofana soddisfa Allegri: Giuntoli vuole convincere il Monaco ma occhio al PSG

Il profilo è quello giusto perché, oltre a essere ancora giovane, ha tanti anni di Ligue 1 alle spalle giocati con le maglie di Strasburgo e Monaco, club che lo acquistò nel gennaio 2020 e che oggi lo valuta almeno una ventina di milioni. Youssouf Fofana assicura forza e dinamicità in mezzo al campo e potrebbe essere il rinforzo ideale per la Juve ,considerando che potrebbe giocare come play o al fianco di Manuel Locatelli.

Giuntoli lo tiene d’occhio da tempo, ma è consapevole che per arrivare al centrocampista francese dovrà battere la concorrenza di Paris Saint Germain e Manchester United.

Secondo RMC Sport, i Red Devils avrebbero tentato di bussare alla porta dei monegaschi durante l’estate scorsa con una prima offerta che però è stata considerata insufficiente.

La Juve rimane fiduciosa e osserverà con attenzione il franco-maliano durante le prossime gare di qualificazione a Euro 2024 contro Gibilterra e Grecia in cui dovrebbe giocare dal primo minuto a causa dell’assenza del madridista Aurelién Tchouaméni.