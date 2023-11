Dalla Roma alla Juve: Giuntoli lo prende gratis

Giuntoli studia lo scippo, la Juventus è pronta a piombare su un obiettivo della Roma per regalare ad Allegri un altro pezzo pregiato

La Juventus, dopo le turbolenze della passata stagione tra tribunali e casi extracampo, sembra tornata la solita squadra capace di lottare per lo Scudetto. Allegri ha ritrovato quasi subito quella compattezza che è sempre stato un tratto distintivo delle squadre. Seconda difesa del campionato e attacco che con 19 gol è comunque tra i primi sette, così i bianconeri stanno riuscendo a tenere il fiato sul collo all’Inter.

Tutto questo con alla fine un solo acquisto estivo a fronte dei giocatori partiti, ovvero Weah. Giuntoli quindi è già al lavoro anche per la rosa del futuro, perchè il lavoro da fare è tanto e il tempo non è molto.

Questa estate è stata infatti di transizione, tagliando i rami secchi più evidenti per riuscire a sistemare i problemi dati dalla mancata qualificazione in Champions League.

Ora tra rinnovi e giocatori sempre meno nel progetto, sembra già chiaro dove la Juventus interverrà con più rapidità.

Oltre alla mediana, infatti, anche la retroguardia avrebbe bisogno di un tassello. Magari non subito a gennaio, però nel giugno prossimo Allegri avrà bisogno di un rinforzo anche in vista di una stagione che, realisticamente, avrà di nuovo il triplo impegno settimanale.

Va alla Roma? Giuntoli studia lo scippo

Giuntoli si sta guardando intorno per trovare un profilo adatto col budget a disposizione. I soldi non sono molti e quindi inevitabilmente la prima fase di studio va verso i parametri zero. Ecco quindi che gli occhi si posano su Londra e più precisamente sul Tottenham. Tra le fila degli Spurs c’è infatti un Eric Dier vicino ai saluti.

Il nativo di Cheltenham ha il contratto in scadenza e in questa stagione Postecoglu lo sta usando solo ora che la difesa è stata toccata da diversi infortuni.

Solo 146 minuti per ora per lui tra campionato e coppe. Un numero irrisorio rispetto alla media di 3000 delle stagioni scorse, eccezion fatta per quelle in cui ha avuto qualche acciacco. Sembra proprio quindi che a giugno Dier possa lasciare il Tottenham dopo ben nove anni.

Da qui l’interesse della Juventus e non solo, perchè anche la Roma sta studiando la possibilità di prelevare il ragazzo, capace di fare sia il mediano che il centrale di difesa.

I giallorossi rischiano però lo scippo. Giuntoli infatti sta pensando seriamente di affondare il colpo, perchè le caratteristiche di Dier sembrano veramente perfette per le necessità di Allegri.