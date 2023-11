Maldini e Massara in un top club: la notizia spiazza i tifosi del Milan

In Inghilterra convinti che l’affare si possa fare: Maldini e Massara sono candidati a diventare i dirigenti del top club

Sono passati pochi mesi dal suo addio al Milan, eppure Paolo Maldini sembra già deciso a voltare pagina. Assieme al collega Frederic Massara, sarebbe pronto a valutare nuove offerte provenienti dall’estero.

L’ex leggenda e capitano del Milan vuole mettersi alle spalle le scorie accumulate negli ultimi mesi, i malintesi con il patron rossonero Cardinale e i disguidi tattici con Stefano Pioli: dall’Inghilterra sono convinti che il top club avrebbe lo scopo di convincerlo con una allettante offerta in modo da rimetterlo in carreggiata nel calcio che conta.

Dopo aver ricevuto, e probabilmente rifiutato, l’offerta proveniente dall’Al-Ittithad di Karim Benzema e Marcelo Gallardo (da poco sbarcato in Arabia Saudita), l’ex capitano e difensore del Milan sta valutando l’offerta da nientemeno che il Manchester United, un club che vuole rilanciarsi in Inghilterra e all’estero.

Qualcosa sta cambiando in casa dei Red Devils, a seguito della scesa in campo del presidente di Ineos (una delle piu grandi aziende chimiche del mondo) Sir Jim Ratcliffe: se il miliardario dovesse riuscire ad acquisire il 25% delle quote del club in mano alla famiglia Glazer, nell’arco dei prossimi mesi potrebbero cambiare molte cose all’interno del quadro dirigenziale del club.

Manchester United, Paolo Maldini e Ricky Massara tentati dalla Premier League

Paolo Maldini e Frederic Massara sarebbero i due dirigenti preferiti del miliardario inglese che li ingaggerebbe volentieri per rilanciare il brand Manchester United. L’idea sta circolando molto in Inghilterra ed è stata rilanciata nelle scorse ore dal quotidiano The Telegraph che ha spiegato appunto che Ratcliffe ha in mente questo grande cambiamento.

In pratica, secondo le intenzioni dell’imprenditore, a Manchester servirebbe una figura che abbia le competenze per collegare la dirigenza con l’allenatore Erik Ten Hag. E Maldini, durante i suoi anni da dirigente rossonero, ha dimostrato di essere uno dei migliori in questo specifico ruolo.

Si attendono quindi novità per quanto riguarda il futuro dell’ex campione rossonero. Intanto, sempre Ratcliffe ha in mentre altri nomi qualora dovesse ricevere un suo rifiuto: Andrea Barta (direttore sportivo dell’Atletico Madrid), Lee Congerton (Head of Senior Recruitment dell’Atalanta) e Dougie Freedman (direttore sportivo del Crystal Palace) sono gli altri candidati a ricoprire il ruolo. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.