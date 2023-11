Wanda Nara: la “vista” su Roma è da infarto

Wanda Nara continua a stupire il mondo dei social network, con scatti che mettono in evidenza delle forme a dir poco esplosive

Wanda Nara è una delle celebrità più in voga negli ultimi anni: arrivata in Italia nel 2011 con l’ex attaccante Maxi Lopez, la showgirl ha da subito attirato grande interesse nel pubblico.

Da quel lontano 2011, infatti, la popolarità di Wanda è cresciuta a dismisura soprattutto in ambito social, dove quotidianamente stupisce i fan con scatti da togliere il fiato.

Nel 2017 pubblica il primo libro dal titolo ‘Campione in campo e nella vita’, mentre l’anno successivo è protagonista del programma calcistico ‘Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco’ al fianco di Pierluigi Pardo. Successivamente, diventa opinionista del noto reality show ‘Grande Fratello Vip’ condotto da Alfonso Signorini.

Sentimentalmente è stata legata all’ex attaccante del Catania Maxi Lopez: la coppia ha avuto tre bambini, Valentino, Costantino e Benedicto, nati rispettivamente nel 2009, 2010 e 2012. Dopo aver concluso il matrimonio, Wanda intraprende una relazione con il collega dell’ex marito Mauro Icardi: la coppia convola a nozze un anno dopo la separazione da Maxi Lopez ed ha due figlie, Francesca e Isabella, nate rispettivamente nel 2015 e 2016.

Oggi Wanda è sempre più attiva sui social, dove condivide scatti sia di vita professionale che privata. Il suo profilo Instagram sta per toccare i 17 milioni di follower.

Wanda Nara incanta Roma, lo scatto su Instagram è rovente: fan in delirio

Questo dimostra quando Wanda, nonostante un periodo molto burrascoso, sia apprezzata dal pubblico italiano e non solo. Il merito, ovviamente, va anche a delle forme che definire esplosive è riduttivo, e che la showgirl mette in mostra in ogni singolo scatto pubblicato. Uno degli ultimi, come prevedibile, non ha fatto eccezione.

Nella foto in questione possiamo ammirarla mentre si trova nella capitale, con indosso un pantalone grigio abbinato ad un top nero. A catturare l’attenzione del pubblico è proprio il top, che mette in evidenza un lato A che definire esagerato è riduttivo.

Il contenuto ha fatto il boom di like, con i follower che non hanno esitato a farle sentire tutto l’apprezzamento possibile nei commenti. Il suggerimento che vi diamo è quello di continuare a seguirla, perché siamo certi che continuerà a stupire con scatti sempre più roventi. Più hot, in pieno stile – esplosivo – Wanda Nara…