Calciomercato Milan, Matic svela il suo futuro: il serbo parla chiaro

Il Milan intende rinforzare a gennaio la zona centrale del campo con innesti importanti da regalare a Stefano Pioli

Gennaio è il mese degli interventi mirati. Il Milan, come altre big d’Italia, sarebbe molto attivo per rinforzare la rosa rossonera con rinforzi già pronti in vista della sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista del Manchester United, Nemanja Matic, ha svelato il suo futuro ai microfoni del portale serbo “Telegraf”. In scadenza contrattuale, il giocatore finito nel mirino del Milan e non solo, ha svelato: “Non so cosa dire, ho altri sei mesi di contratto, vedremo cosa accadrà a gennaio.

Calciomercato Milan, la situazione futura di Matic

Lo stesso giocatore dei Red Devils, attualmente ai box da tempo per infortunio, ha poi rivelato: “Lo United ha un’opzione che estenderebbe il mio attuale contratto, ma vedremo se i piani del club combaciano con i miei. Non posso dire altro perché non so altro, davvero”.

Lo stesso serbo, infine, ha esalto le qualità manageriali dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte: “Ho imparato molto, sia da lui che da Mourinho. Sono diversi, ma anche il portoghese a volte si scatena. Conte è più esplosivo a bordo-campo, ma entrambi sono più tranquilli nel quotidiano. Con loro si può parlare senza problemi”. Il Milan proverà fino alla fine ad arrivare al giocatore del Manchester United, in scadenza di contratto. Un’operazione a parametro zero che potrebbe rappresentare un rinforzo importante, soprattutto sotto il profilo dell’esperienza. Dopo Zlatan Ibrahimovic, pronti nuovi colpi d’artificio.

